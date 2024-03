Breiter aufgestellt, mehr Lösungen für die Kunden (03/27/2024 02:22:29 PM) GEALAN und Meesenburg vereinbaren Zusammenarbeit



GEALAN und der in der Baubranche etablierte Kompetenzpartner Meesenburg haben eine Zusammenarbeit auf Produkt- und Systemebene beschlossen: Die Partnerschaft wurde nun im Rahmen der Weltleitmesse Fensterbau Frontale offiziell besiegelt. Meesenburg wird das GEALAN-Portfolio um Bankanschluss- und Sockeldämmprofile, Rahmenverbreiterungen und Fenstervorwand-Montagesysteme erweitern und GEALAN teilweise exklusiv beliefern.



Der Abschluss der Kooperation wurde auf der Fensterbau Frontale am GEALAN-Messestand besiegelt: (v.l.) Ivica Maurović, Sprecher der GEALAN-Geschäftsführung, und Martin Meesenburg, Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Gruppe, bündeln die Kompetenzen der beiden Unternehmen (Foto: GEALAN).



Kunststoffsystemgeber GEALAN und die ebenfalls international tätige Meesenburg Gruppe arbeiten künftig zusammen. Die Kooperation wurde nun auf der GEALAN-Ausstellungsfläche der Weltleitmesse Fensterbau Frontale öffentlich besiegelt. Durch die Zusammenarbeit ergänzen zwei innovative Branchenspezialisten gezielt ihre Kompetenzen.



GEALAN verstärkt sein Produkt-Portfolio und erweitert seine Lösungen für GEALAN-Partner um Produkte der Meesenburg-Kundenmarke blaugelb: Dazu gehören Bankanschluss- und Sockeldämmprofile sowie Rahmenverbreiterungen, die Meesenburg GEALAN künftig sogar exklusiv für seine Kunden zur Verfügung stellt: Firmen, die diese Produkte bislang von Meesenburg beziehen, werden mit den abgestimmten Sortimenten künftig über GEALAN versorgt werden. GEALAN wird ebenfalls Vorwandmontage- und Befestigungs-Systemen mit anbieten. Die hochgedämmten Anschlussprofile sind genauso wie die Montage-Systeme als Komplettpakete inklusive Befestigungsmittel durchdacht.



"Wir denken beide ganzheitlich”

Ivica Maurović, Sprecher der GEALAN-Geschäftsleitung und Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb und Systemtechnik, erklärt, warum beide Häuser so gut zueinander passen: „GEALAN und Meesenburg ergänzen sich in ihrer Rolle als Systemgeber perfekt, wir denken beide ganzheitlich und liefern Lösungen, die über einzelne Produkte hinaus gehen.” Andre Wünsche, GEALAN-Bereichsleiter Produktmanagement / Innovation / Customer Service Center, ergänzt: “Wir sind sehr froh über diese Kooperation, weil wir uns mit Meesenburg und deren Eigenmarke viel etabliertes und geprüftes Know-how ins Haus holen und an unsere Kunden weitergeben können.“



Martin Meesenburg, Inhaber der Meesenburg Gruppe: „Wir liefern gemeinsam mit GEALAN an die Planer, Architekten, Generalunternehmer und Verarbeiter ein fertiges Regeldetail eines Fensters incl. Montagesystem für die Integration in die transparente Gebäudehülle. Der Vorteil für den Anwender ist, dass er somit keine Einzelsysteme oder Produkte planen muss und diese bereits als eine Gesamtlösung incl. Nachweise erhält. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



Produkte ergänzen sich

GEALAN wird mit dem blaugelb-Sortiment keine Produkte ersetzen, sondern eigene Lösungen sinnvoll ergänzen durch Produkte, die andere Vorteile haben. Mehr als 300 Einzelprodukte finden durch die Zusammenarbeit ihren Weg ins GEALAN-Portfolio. Die Aufnahme erfolgt nun schrittweise. Die Markteinführung, in deren Zuge die neuen Produkte etwa auch in die Planersoftware 3.0 überführt werden müssen, soll im Laufe des Jahres erfolgen. Wann die blaugelb-Produkte über GEALAN verfügbar sind, wird den Partnerunternehmen nochmal separat kommuniziert.



Bei der Vertragsunterzeichnung am Messestand dabei, von rechts nach links:

Hans Bentheimer – Geschäftsführer Meesenburg; Johann Meesenburg - Project Manager Stroxx Energy; Jakob Meesenburg - eCommerce Manager Meesenburg; Martin Meesenburg – Inhaber und Geschäftsführer Meesenburg; Ivica Maurovic - Sprecher der GEALAN-Geschäftsführung; Robert Leinert – Leiter Produktmanagement Meesenburg; Rebecca Fichtelmann – Bereichsleiterin Materialwirtschaft GEALAN; Dr. Florian Hesse – Projektmanager Meesenburg; Natalie Schell -Leiterin Eigenmarkenmanagement Meesenburg; Andre Wünsche - Bereichsleiter Produktmanagement / Innovation / Customer Service Center GEALAN; Andreas Linke - Gruppenleiter Produktmanagement & Academy GEALAN (Foto: GEALAN).



























Über GEALAN:

Die GEALAN-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Herstellern von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen in Europa.

GEALAN-Profile werden im eigenen Haus entwickelt, produziert und vertrieben. Sie sind die Basis dafür, Fenster, Türen und moderne Schiebe-Lösungen auffällig schön, ausgesprochen stabil sowie besonders sicher zu machen und mit Top-Wärmedämmwerten auszustatten. Die Extrusionswerkzeuge, die für die Profil-Produktion verwendet werden, stellt GEALAN im eigenen, hoch automatisierten Werkzeugbau her.



Als innovativer Systemgeber für Kunststoff-Fenster- und Türprofile bietet GEALAN seinen Partnern außerdem umfassende Dienstleistungen an. Unsere Architektenberatung und der Bautechnische Dienst unterstützt Architekten und Planer in der täglichen Arbeit. Intelligente Tools vereinfachen Planungen und Ausschreibungen. Schulungen und Seminare bringen unsere Partner auf den neuesten Stand in Sachen GEALAN-Lösungen.

Europaweit beschäftigt GEALAN mehr als 1.600 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von 345 Millionen EUR. Seit 2014 gehört GEALAN zur familiengeführten VEKA AG mit Sitz im westfälischen Sendenhorst.



Über Meesenburg:

Die Meesenburg Gruppe ist führender Fachhändler und Servicepartner für Baubeschläge, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Bauchemie und Sicherheitstechnik in Deutschland.

Als kompetenter Partner der Fenster- und Außentürenindustrie, des Bauhandwerks, von Gebäudebetreibern sowie des Facility-Managements bieten wir unseren Kunden, neben einem breiten Produktsortiment und der eigenen Marken blaugelb und STROXX, umfangreiche Serviceleistungen an. Ob bei den Kunden vor Ort, über den Verkaufsaußendienst, den Telefonverkauf, online oder in unseren Fachmärkten, unter dem Motto „In der Region, für die Region“ überzeugen wir mit kompetenter Beratung, leistungsstarker Logistik und individuellen Lösungen – ausgerichtet auf den Nutzen und den Mehrwert unserer Partner. Unsere Firmentradition reicht bis in das Jahr 1758 zurück. Beständigkeit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften sind wesentliche Bestandteile unseres Versprechens an unsere Kunden.