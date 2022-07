Multifunktionales Brandschutz-Isolierglas für die Fassade (07/12/2022 11:38:21 AM) Normales Isolierglas weist eine verhältnismäßig geringe Temperaturwechselbeständigkeit auf. Im Falle eines Brandes bricht es und es droht das Überschlagen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile und von Geschoss zu Geschoss. Das Brandschutz-Isolierglas „Pyrobel 16 IGU“ von AGC Glass Europe verhindert dieses über einen Zeitraum von 60 Minuten. Im täglichen Betrieb bietet es alle Annehmlichkeiten normaler Isoliergläser – viel Tageslicht dank hoher Transparenz und Farbneutralität, eine zeitgemäße Wärmedämmung und bei Bedarf auch effektiven Sonnenschutz, Schallschutz und hohe Sicherheit. Zudem verfügt es über die Umweltzertifizierung „Cradle to Cradle Silber“ – wichtig für das nachhaltige Bauen im Sinne des Klimaschutzes.



AGC Glass Europe bietet mit Pyrobel eine große Auswahl feuerfester Verglasungen, die als zuschneidbare Verbundgläser und als maßgeschneiderte, vorgespannte Brandschutz-Isolierverglasungen mit Wärmedämmung, Sonnen- und Schallschutz und mit

Das Brandschutzisolierglas Pyrobel 16 IGU sorgt im Brandfall für hohe Sicherheit und ist im Normalbetrieb ästhetisch kaum von einem normalen Isolierglas zu unterscheiden.

Foto: AGC Glass Europe Sicherheitseigenschaften kombiniert werden können. Im Brandfall begrenzt Pyrobel die Schäden am Gebäude, schützt Fluchtwege, erleichtert Rettungsdiensten der Zugang und erhält die Stabilität wichtiger Strukturelemente – die Interventionszeit wird erheblich verlängert. Im technischen Aufbau ist Pyrobel eine Verbundverglasung, die im Scheibenzwischenraum über schaumbildende, im Normalbetrieb jedoch unsichtbare Interlayer verfügt. Im Brandfall reagieren die Zwischenschichten und bilden eine stabile, opake Barriere, die die Ausbreitung des Feuers verhindert und gleichzeitig den Wärmedurchgang erheblich mindert – die Temperatur auf der den Flammen abgewandten Scheibenoberfläche bleibt niedrig.



Die Produktvariante Pyrobel 16 IGU kommt weltweit besonders häufig in der Fassade zum Einsatz, denn sie bietet zuverlässigen Schutz auf beiden Seiten der Verglasung, ist relativ schlank und verfügt mit einem Ug-Wert von 1,1 W/(m2K) über eine zeitgemäße Isolation gegen den Verlust von Heizwärme. Im Isolierglasaufbau befindet sich auf der Raumseite eine 6 mm dicke Scheibe, 15 mm Scheibenzwischenraum mit Argon-Füllung und eine iplus 1.1 Wärmedämmbeschichtung, auf der Fassadenaußenseite das „Brandschutzpaket“: 3 mm Glas, 0,76 mm PVB-Folie, 3 mm Glas, 1,5 mm Interlayer, 8 mm Glas, 1,5 mm Interlayer, 3 mm Glas. So erzielt das Produkt einen zuverlässigen Raumabschluss vor Feuer und Rauch und Wärmedämmung bis zur Klasse EI30, den Schutz vor Strahlung bis zur Klasse EW60 und hohe Aufprallsicherheit gemäß EN 12600. Die besonders farbneutrale Verglasung ist gemäß EN 13501-2 beidseitig feuerbeständig und in vielen üblichen Fassadensystemen erfolgreich getestet. Trotz des Brandschutzaufbaus gelangen beachtliche 73 Prozent des Tageslichts in den Raum. Das hohe Schalldämmmaß von Rw = 42 dB schützt vor Verkehrslärm und sorgt so für ruhige Räume. Durch eine zusätzliche Stopray-Sonnenschutzbeschichtung lässt sich der g-Wert optional von 58 Prozent auf 28 Prozent reduzieren. Das Produkt bietet eine hohe Durchbruchhemmung (bis Klasse P8B) und Durchschusshemmung (bis Klasse BR5-NS). Das Maximalmaß von Pyrobel 16 EG beträgt 1.400 x 2.800 Millimeter, die vorgespannte Variante Pyrobel T ist sogar bis 2.000 x 4.500 Millimeter erhältlich.



Alle Brandschutz-Verglasungen von AGC sind mit dem Cradle to Cradle Zertifikat in Silber ausgezeichnet, das Architekten und Planern die ökologische Zertifizierung von Gebäuden nach Umweltstandards wie Leed und Breeam erleichtert.



Detaillierte technische Informationen zu Pyrobel erhalten Interessierte unter www.agc-pyrobel.com.

: