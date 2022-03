Gute Planung jetzt noch leichter (03/11/2022 11:11:05 AM) SFS Montageplaner: neue Funktionen – verbesserte Performance



Energetisch optimierte Gebäudehüllen mit wenig tragfähigen Mauerwerken, große Fenster mit hohem Lichteinfall, steigende Gewichte – die Herausforderungen rund um die fachgerechte Befestigung von Fenstern steigen. Nicht umsonst legt der aktuelle Leitfaden zur Montage (LzM 2020) neue Rahmenkriterien zur qualitativ hochwertigen Befestigung fest. U. a. macht er die Dimensionierung der Befestigung für den Standardfall 2 bindend.



So wird die fachgerechte Baukörperanschlussplanung bei der Fenstermontage schneller und sicherer denn je: Der SFS Montageplaner, ein kostenloses, auf einer ift-Lösung aufbauendes Online-Tool des Befestigungsspezialisten, hat sich bereits vielfach im Einsatz bewährt. Mit neuen, praxisnahen Funktionen wird der SFS Montageplaner jetzt noch leistungsfähiger und schafft beste Voraussetzungen für eine zuverlässige Nachweisführung und hochwertige Ergebnisse.



Neben der Planung von oberem und unterem Anschluss zählen auch die Integration von Rollladenkästen und -führungsleisten zu den erweiterten Features. Spürbar optimiert wurde zudem die Performance der Isothermenberechnung. Darüber hinaus umfasst das Upgrade des SFS Montageplaners sämtliche neu entwickelten Befestigungslösungen von SFS.











Fachgerechte Baukörperanschlussplanung bei der Fenstermontage: Mit neuen Funktionen wird der SFS Montageplaner noch leistungsfähiger und sorgt für eine zuverlässige Nachweisführung und hochwertige Ergebnisse.



Bildrechte: SFS Nachweisführung eingeschlossen



Das Prinzip des SFS Montageplaners ist ebenso einfach wie effektiv: Auf Basis seines bewährten Kompendiums hat das Unternehmen die Leistungskennwerte seiner Befestigungssysteme in das clevere Tool integriert. Das erlaubt die Kombination aus hochwertigen Befestigungslösungen und zuverlässiger Nachweisführung. Auch eventuelle Planungsfehler gehören dank der durchdachten Programmierung der Vergangenheit an. Sobald die Eingabe der objektspezifischen Daten abgeschlossen ist, ermittelt der Montageplaner im nächsten Schritt die passenden Befestigungslösungen – schnell, fachgerecht und normenkonform.



Für Handlungssicherheit sorgt die abschließende Dokumentation sämtlicher relevanten Eingaben und Ergebnisse im ift-Montagepass – von den Objektdaten und der Einbausituation nebst CAD-Zeichnung über die Spezifikationen des passenden Befestigers bis zur statischen Bemessung sowie dem Positionsplan der Befestigungspunkte. Die Unterlagen dienen als Eignungsnachweis und besitzen eine hohe Akzeptanz bei Auftraggebern und Prüfingenieuren.



Die Arbeit mit dem SFS Montageplaner ist möglich unter https://de.sfs.com/technischer-service/fenstermontage/montageplaner.





Über SFS:

Inventing success together: Dafür steht die Schweizer Unternehmensgruppe SFS und ihre deutsche Niederlassung im hessischen Oberursel. Als Spezialist für Befestigungslösungen rund um die Gebäudehülle bietet das Unternehmen innovative Produkte für zahlreiche Anwendungsgebiete in Industrie und Handwerk. Im Fokus stehen Befestigungssysteme für den Bereich der mechanischen Flachdachbefestigung, den Metallleicht- und Stahlbau, die Fenstermontage, den Holz- und Fassadenbau und modulare Bausysteme. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der mechanischen Befestigungstechnik und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung erfüllen die hochwertigen Systeme von SFS hohe Ansprüche an Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.