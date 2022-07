Neue DEFLEX® Homepage ist online (07/25/2022 12:42:53 PM) Der Webauftritt der DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH erstrahlt in neuem Glanze



Seit kurzem werden Besucher von www.deflex.de ganz neu empfangen sowie schnell und einfach zu allen Informationen über das Unternehmen, Produkte und Leistungen geführt.



Mit einem frischen Layout und einer verbesserten Benutzerführung ist die überarbeitete Webpage der DEFLEX-Dichtsysteme GmbH seit kurzem online. Dies ist der erste Schritt einer Reihe von digitalen Neuerungen bei DEFLEX. Denn zusätzlich zu den bereits vorhandenen digitalen Möglichkeiten steht in Kürze auch der neue Webshop nach einer monatelangen Vorbereitungsphase zur Verfügung.



Unter der bekannten Adresse www.deflex.de präsentiert sich die Homepage der DEFLEX nach wochenlanger technischer, optischer und vor allem inhaltlicher Überarbeitung nun grundlegend modernisiert und erneuert.



Die Entscheider aus der Fenster- und Fassadenbranche werden nun zielgruppengerecht über Produkte und Servicemerkmale informiert. So werden Planungstools, Ausschreibungstexte, Datenblätter, Unternehmenskodex sowie Zertifikate verständlich erklärt und sind mit wenigen Klicks abrufbar.



Dass Nachhaltigkeit ein großes Thema bei DEFLEX® ist, erkennt man auf einen Blick. Denn DEFLEX® ist sowohl bei der Sortimentsauswahl als auch mit der Unternehmensphilosophie von Beginn an nachhaltig ausgerichtet. Details sind in einem Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst und natürlich auch auf der Webpage leicht zu finden.



Aber auch der Webauftritt selbst ist nachhaltig. DEFLEX®-Geschäftsführer Reinhard Vinkmann: „Auf unseren Webseiten ermöglichen wir ein sehr schnelles Navigieren und bieten somit kurze Reaktionszeiten. Das spart Zeit und somit Energie. Daher wurden wir mit dem Siegel „Greentelligent.Website“ ausgezeichnet.“

Wie gewohnt erhalten Nutzer auch auf der neuen Newsseite regelmäßig Neuigkeiten, die das Unternehmen, Produkte, Services und Veranstaltungen betreffen.

Wir wünschen allen Kunden und Interessierten viel Freude beim Entdecken der neuen Homepage. Selbstverständlich freuen wir uns über jedes Feedback und sind für Anregungen und Anmerkungen genauso dankbar wie für Lob oder Kritik. Benutzen Sie hierfür doch einfach unser Kontakt-Formular.





