Vielseitiger Einsatz in Hebeschiebe-Systemen (11/16/2020 02:14:39 PM) Roto wertet Hebeschiebe-Systeme auf



Der stabile Trend zu großen Glasfronten speziell im Wohnungsbau ist leicht erklärbar: In ihm spiegelt sich der immer stärkere Wunsch nach Transparenz, Helligkeit und Naturnähe wider. Während für die Anwender der entsprechend dimensionierten Elemente Ästhetik, Bedienkomfort, Funktionalität und Langlebigkeit Priorität haben, kommt für die Produzenten mit der wirtschaftlichen Fertigung noch ein wichtiges Kriterium hinzu. Das gilt nicht zuletzt für Hebeschiebe-Systeme und damit für einen "Klassiker" im Segment der Schiebesysteme. Als "Beschlag für den vielseitigen Einsatz" positioniert der Hersteller das Programm "Roto Patio Lift" für Aluminiumprofile. Es werde jetzt "markt- und nachfragegerecht" um moderne Slim-Varianten, eine Designversion des Zentralverschlusses und Alternativen mit erhöhtem Korrosionsschutz erweitert.



Das Sortiment sei nun für Flügelgewichte von 150 kg bis 400 kg geeignet. Neben den bisherigen Standardausführungen für 300 kg und 400 kg umfasst das Angebot laut Roto nun auch drei Lösungen für Slim-Profile. Die kleine Einbautiefe der neuen Beschlagkomponenten lasse die Verwendung von Profilen mit geringen Ansichtsbreiten zu. Die Version für max. 200 kg schwere Flügel könne mit einem Laufwagen-Zusatzset bis 400 kg Tragkraft aufgerüstet werden.



Optional sei das neue "DesignLocking"-Getriebe erhältlich. Dabei handele es sich um eine Kombination eines rahmenbündigen Schließstücks mit einem Schließzapfen, der sich im Getriebe befinde und daher nicht in den Durchgangsbereich rage. Die Effekte: mehr Komfort und bessere Optik. Bei dem in den Rahmen eingesetzten verschraubten Schließstück bedürfe es abhängig vom jeweiligen Profil keiner Fräsarbeiten. Das bewirke eine deutliche Zeitersparnis in der Fertigung.



Weiteres Qualitätsplus



Zudem hebt Roto die generelle Leistungsfähigkeit der Getriebe hervor. Im Einzelnen heiße das u. a.: Realisierbarkeit vielfältiger Fenster- und Türformate (Flügelhöhen von 1.000 mm bis 3.100 mm); serienmäßige Vorrüstung von Türgetrieben für die Aufnahme von Profilzylindern; integrierte Dämpfer für Elemente ab 300 kg; einfache, schnelle Montage. Außerdem sei per Infoclip die Ausstattung mit einem individuellen Kundenlogo möglich.



Für ein weiteres Qualitätsplus sorge der optionale Laufwagen "Edelstahl Plus". Er zeichne sich z. B. durch Kugellager aus hochwertigem Edelstahl und verschleißarme Laufrollen aus Spezialkunststoff aus. Gegenüber der Standardversion (Klasse 5 nach DIN EN 1670 und EN 13126) sei der Korrosionsschutz in kritischen Punkten nochmals erhöht. Er sichere so die langfristig einwandfreie Funktion des Systems. Die angenehme Laufruhe gewährleiste ein leises Schieben ohne störende Geräusche.



Die zu "Patio Lift" passenden "Roto Line"-Griffe gebe es auch ohne Beschichtung für eine kundenindividuelle Farbgestaltung. Darüber hinaus stehe eine breite Zubehörpalette zur Verfügung. Sie umfasse einen optionalen Schließbolzen für die Spaltlüftung, ein Bodenschließstück in Verbindung mit im Laufwagen integrierter Kralle für Schema C und als zusätzliche Sicherung, einen Anschlagpuffer zur Bremsung des Schiebeflügels in Öffnungsrichtung sowie eine Laufwagenabstützung für die Standardvarianten "Lift 300" und "Lift 400". All das bestätige die Vielseitigkeit des Beschlagprogrammes für zeitgemäße Hebeschiebe-Systeme.





Weitere Informationen:

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com







In dem stabilen Trend zu großen Glasfronten speziell im Wohnungsbau spiegelt sich der immer stärkere Wunsch nach Transparenz, Helligkeit und Naturnähe wider. Als "Beschlag für den vielseitigen Einsatz in Hebeschiebe-Systemen" positioniert der Hersteller das Programm "Roto Patio Lift" für Aluminiumprofile. Es wurde jetzt u. a. um moderne Slim-Varianten erweitert.

Foto: Roto





Zu den neuen Komponenten des Beschlagsortimentes "Roto Patio Lift" gehört ein "DesignLocking"-Getriebe. Dabei handelt es sich laut Hersteller um die Kombination eines rahmenbündigen Schließstücks mit einem im Getriebe befindlichen Schließzapfen, der daher nicht in den Durchgangsbereich ragt. Die Effekte: mehr Komfort und bessere Optik.

Foto: Roto





Neu im "Roto Patio Lift"-Sortiment sind drei Lösungen für Slim-Profile. Die kleine Einbautiefe der Beschlagkomponenten ermöglicht die Verwendung von Aluminiumprofilen mit geringen Ansichtsbreiten, teilt der Hersteller mit. Das gelte für 150 kg, 200 kg und 400 kg schwere Hebeschiebe-Flügel gleichermaßen.

Foto: Roto





Der optionale Laufwagen "Edelstahl Plus" sorgt bei dem Beschlagsystem "Roto Patio Lift" für ein weiteres Qualitätsplus, erklärt der Produzent. Das neue Bauteil zeichne sich z. B. durch Kugellager aus hochwertigem Edelstahl, verschleißarme Laufrollen aus Spezialkunststoff und erhöhten Korrosionsschutz aus.

Foto: Roto