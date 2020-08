Richtlinie VHBH überarbeitet und im neuen Layout (08/18/2020 07:00:00 AM) Die Richtlinie Beschläge für Fenster und Fenstertüren – Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH) ist ab sofort in einer überarbeiteten Version verfügbar.



Die Richtlinie VHBH richtet sich an die Anwender von Beschlägen für Fenster und Fenstertüren. Der Fensterhersteller erhält damit wichtige Informationen und verbindliche Anweisungen zum Umgang mit den Beschlägen bei der Weiterverarbeitung. Die Richtlinie zeigt zudem verbindliche Vorgaben auf, um die Einhaltung der Instruktionspflicht bis hin zum Endanwender zu gewährleisten.



Getreu dem Motto „Das Bessere ist des Guten Feind“, hat die Richtlinie nun ein neues und zeitgemäßes Layout erhalten. Bei dieser Gelegenheit wurden geringfügige textliche Anpassungen vorgenommen. Zudem wurde unter dem Kapitel 6 Sicherheit ein neuer Abschnitt mit Vorgaben und Hinweisen aufgenommen, die bei Bohrungen und Verschrauben der Beschlagteile in wasserführenden Ebenen von Profilsystemen zu beachten sind.



Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge stellt die Richtlinie seit vielen Jahren auf ihrer Homepage zum kostenlosen Download zur Verfügung; und das in 25 Sprachen. Neben Deutsch und Englisch ist es somit möglich, die Richtlinie unter anderem in den Sprachen Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Türkisch, Schwedisch oder auch Polnisch abzurufen.

Diese und weitere Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge sind unter https://www.guetegemeinschaft-schloss-beschlag.de/Pruefen-Zertifizieren/Richtlinien/ zu finden.





Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge

Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. ist der Zusammenschluss qualitätsbewusster Hersteller und Dienstleister im Bereich Schlösser und Beschläge. Sie erstellt Richtlinien und veröffentlicht technische Hinweise. Die Gütegemeinschaft ist eine Organisation zur Durchführung und Überwachung der Gütesicherung und ist berechtigt, Herstellern von Produkten und Anbietern von Dienstleistungen aus dem Schloss- und Beschlagbereich das RAL Gütezeichen zu verleihen. Das Gütezeichen garantiert dem Verbraucher qualitativ hochwertige Produkte und schafft so eine bessere Orientierung bei der Produktauswahl. Die Gütezeichenbenutzer müssen objektiv überprüfbare Gütekriterien stets einhalten. Daher unterwerfen sie sich freiwillig den Gütebestimmungen und der Güteüberwachung.













Die Richtlinie VHBH ist in 25 Sprachen verfügbar.

Bildhinweis: Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge









Bildhinweis: Rainer Sturm/pixelio.de