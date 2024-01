TMP-Komplettfenster für schnelleres Bauen. (01/11/2024 07:00:00 AM) Der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum wächst stetig. Serielles Bauen – also das Planen und Errichten von Wohnhäusern mit standardisierten, vorgefertigten Bauelementen – kann ein Mittel im Kampf gegen den Wohnungsnotstand sein. Diesen Herausforderungen hat sich auch die TMP Fenster + Türen GmbH aus Bad Langensalza gestellt. Mit WINDOWMENT® - wurde jetzt eine Innovation für Komplettfenster eingeführt, die sich schon während der Bauphase sofort in das Bauwerk integrieren lassen. Entwickelt wurde dieses System von der Beck + Heun GmbH aus Mengerskirchen. Über eine strategische Partnerschaft bietet TMP seinen Kunden dieses Lösungskonzept seit diesem Jahr an.



Dabei liefert Beck + Heun sein Fensterzargen-System an TMP. Dort werden in einer Werkhalle witterungsunabhängig komplette Fenster eingesetzt und auch gleich abgedichtet. Die geschlossene, fugendichte Einheit wird im Anschluss an die Baustelle geliefert und dort mit einem Baukran direkt in das Mauerwerk eingesetzt oder von oben in die Fensternische eingelassen. Ein schneller und vereinfachter Bauprozess, verbunden mit einer hohen Planungssicherheit durch die fixen Terminketten sind die wesentlichen Vorteile dieser modularen seriellen Fenstermontage. Auch der Einsatz in einem Betonfertigteilwerk ist möglich. Dort werden die WINDOWMATIC-Elemente in die Schalform eingelegt und während des Produktionsprozesses mit einbetoniert



.



Mit einem Kran werden die kompletten Fenster auf der Baustelle an die Einbaustelle transportiert.





Nach dem Einsetzen ist das Fenster fix und fertig montiert und bedarf keiner Nacharbeit



Bildquelle: TMP