Stellenangebot Position:

Leiter Materialwirtschaft/Supply Chain (m/w/d): Region:

Bundesweit Klassifizierung:

Einkauf/Logistik/Materialwirtschaft Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Leiter Materialwirtschaft/Supply Chain (m/w/d) :



Aufgaben: Leitung Bestandsmanagement

Analyse von Prozessen und Daten

Erstellung von Konzepten

Ressourcenplanung der Produktionsaufträge

Planung, Steuerung Überwachung von Beschaffungs-, Lager- und Logistikprozessen

Schnittstellenmanagement zwischen Einkauf, Lagerlogistik und Produktion

Operative Ausgestaltung von Geschäftsprozessen

Anforderungen: Studium Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik

Berufserfahrung im Bereich Supply Chain Management und Logistik

Begeisterung für innovative Themen wie Big Data und Industrie 4.0

Gute EDV Kenntnisse und Erfahrung mit Materialwirtschaftssoftware und SQL Datenbanken

Idealerweise Kenntnisse integrierte Materialwirtschaft in 3E Look

Anstellungsart: Vollzeit Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Helmut Meeth GmbH & Co. KG Werkstraße 3 c 54516 Wittlich Telefon: e-Mail: jobs@helmut-meeth.de Internet: https://helmut-meeth.com/jobcenter/