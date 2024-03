Jetzt erhältlich (03/19/2024 03:46:23 PM) Neuer, erweiterter Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren



Seit dem 18. März 2024 ist die Überarbeitung des „Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren – Planung und Ausführung der Montage für Neubau und Renovierung“, Ausgabe März 2024, im neu gestalteten Shop – guete-shop.de/ – bei der Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren für brutto 69,- Euro erhältlich. Der seit der letzten Ausgabe vom Frühjahr 2020 deutlich erweiterte und aktualisierte „Leitfaden zur Montage von Fenster und Haustüren“ erläutert ausführlich die Planung und Ausführung der vielfältigen Anforderungen an die Montage moderner Fenster und Haustüren.



„Wie schnell die Entwicklungen in Technik und Normung vorangehen, zeigt die Breite an Änderungen in der





QR-Code „shop“ und Grafik „LzM-Shop“: Hier im neuen Shop der Gütegemeinschaft können Sie den aktuellen Leitfaden erwerben. (Grafik: Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren) Neufassung des Leitfadens zur Montage von Fenster und Haustüren“, erklärt Frank Lange, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren. Erstellt wurde die Neufassung wie schon zuvor die Erstausgabe von der RAL-Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V. und dem ift Institut für Fenstertechnik in Zusammenarbeit mit einer Reihe weiterer Gütegemeinschaften, dem BF Bundesverband Flachglas, den Unabhängigen Beratern für Fassadentechnik e.V. (UBF) und dem Verband Fenster + Fassade (VFF).



Zu den Neuerungen der um 65 Seiten gewachsenen Neuauflage gehören zahlreiche Aktualisierungen und Erweiterungen: Fenstermontage im mehrgeschossigen Holzbau

Neue Kapitel: „Rückbau, Recycling und Re-Use von Altfenstern“ und „Schad- und Gefahrstoffe beim Rückbau von Altfenstern“,

Ergänzung Checkliste für den Planer,

Erweiterung Schnittstelle Bauwerksabdichtung -Baukörperanschluss,

Anpassung Bauphysik an GEG 2024,

Ergänzung Flankenschalldämmung bei Fensterbändern,

Berücksichtigung von Verbreiterungsprofilen,

Ergänzung französische Balkone (Absturzsicherung),

Flüssigfolie als neues Dichtsystem,

Beispiele zum Bodenanschluss in 3D. „Der überarbeitete Leitfaden 2024 gibt die anerkannten Regeln der Technik für die Baukörperanschlussausbildung von Fenster und Haustüren wieder und ist somit eine praktische und unentbehrliche Hilfe für Architekten, Planer, Fachplaner, Bauleiter und Monteure“, so Frank Lange.



Die Gütegemeinschaft führt wieder zwei „On-Tour-Seminare zum neuen Leitfaden zur Montage von Fenster und Haustüren“ durch, die am 9. April 2024 in Hannover und am 18. April 2024 in Nürnberg als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Anmeldungen sind unter „Veranstaltungen“ auf window.de möglich.

Zudem bieten die VFF Express-Webinare Nr. 9 und Nr.10 am 25. März und am 22. April 2024 eine Einführung in die Änderungen des neuen Leitfadens zur Montage von Fenster und Haustüren. Anmeldungen sind auf vff-webinare.de möglich.





Bezug: Der „Leitfaden zur Montage von Fenster und Haustüren – Planung und Ausführung der Montage für Neubau und Renovierung“ kann über den Online-Shop der Gütegemeinschaft unter guete-shop.de bestellt werden. Die Schutzgebühr beträgt brutto 69,- Euro (Buch) oder brutto 89,- Euro als Bundle (Druck- und digitale Streaming-Anwendung); Mitglieder der Gütegemeinschaft erhalten den neuen Leitfaden einmal in der digitalen StreamingVariante kostenfrei.





