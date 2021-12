Mehr Know-how für Sicherheits- und Beschlagstechnik (12/06/2021 04:16:21 PM) Schüt-Duis übernimmt Auricher Traditionsunternehmen van Hettinga



Der ostfriesische Spezialist für Fenster- und Türentechnik, das Familienunternehmen Schüt-Duis aus Aurich, baut seine Marktposition durch den Zukauf des Baubeschlagshandels "van Hettinga" weiter aus.

Das traditionsreiche Unternehmen Schüt-Duis Fenster- und Türentechnik mit Sitz in Aurich hat am 30. November 2021 den ebenfalls in der ostfriesischen Kreisstadt beheimateten Baubeschlagshandel "van Hettinga", eine ehemalige Tochtergesellschaft des Wettbewerbers Carl Wilhelm Meyer, übernommen. Der Name "van Hettinga" sowie das Auricher Ladengeschäft und der Stammsitz in der Leerer Landstraße bleiben bestehen. Das Handelsunternehmen wird durch die Geschäftsführer Paco Schüt und Dirk Ludwigs als 100-prozentige Schüt-Duis Tochter weitergeführt. Auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten durch den Kauf gesichert werden.



©van Hettinga Van Hettinga führt unter anderem Tischlereibedarf, wie Baubeschläge und Befestigungstechnik, Sicherheitstechnik und Schließsysteme, Werkzeuge und Maschinen, außerdem Betriebseinrichtung, Arbeitsschutz und Industriebedarf. Die Kunden kommen zu 90 Prozent aus Industrie und Handwerk.

Mit der Übernahme van Hettingas behauptet Schüt-Duis seinen regionalen Führungsanspruch im Markt für Fenster- und Türentechnik. Vor allem mit der Sortimentserweiterung in den Produktbereichen Möbelbeschläge, Beschichtungen, Farben, Lacke und Sicherheitstechnik kann Schüt-Duis nicht nur sein Portfolio um ein stark nachgefragtes Produktsegment ergänzen, sondern auch sein Know-how erweitern und seine Kompetenzen ausdehnen.



Das seit mehr als 180 Jahren, inzwischen in siebter Generation geführte Familienunternehmen Schüt-Duis ist heute ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Produktion und dem Handel nachhaltiger, energieeffizienter Fenster- und Türentechnik. Seit seiner Gründung im Jahre 1838 hat sich das Unternehmen zum Großhändler und Systemgeber modernster Fenster und Türentechnik sowie zum erfolgreichen Isolierglasproduzenten gewandelt. Schüt-Duis engagiert sich nachhaltig für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Der Fokus auf Nachhaltigkeit und alternative Energien und Projekte spiegelt sich bei Schüt-Duis seit mehr als 30 Jahren in seinen Produktentwicklungen wider.









