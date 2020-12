Erfolg erzeugt Wachstum Finiglas vergrößert seine Büro- und Produktionsflächen (12/03/2020 09:53:03 AM) Moderne Produktion für internationale Großprojekte

Seit Jahren ist im Gewerbegebiet Dernekamp vor den Toren Dülmens ein echter internationaler Hidden Champion zuhause: Finiglas ist spezialisiert auf das Fertigen und Veredeln von gebogenen Gläsern. Das Unternehmen gilt als gefragter Experte für internationale Großprojekte und fertigt in industrieller Manufaktur sowohl gebogenes Sicherheitsglas als auch gebogene Isolierglas-Einheiten. Die Qualität der Dülmener Gläser und die Leistungsfähigkeit des Finiglas-Projektmanagements haben dazu geführt, dass das Unternehmen seit Jahren eine wachsende Nachfrage erlebt und dringend seine bestehenden Kapazitäten in Produktion und Vertrieb erweitern musste. Benachbart zum bisherigen Standort, der weiterhin in Betrieb bleibt, entsteht das neue Zuhause von Finiglas auf einem mehr als 7200 m² großen Grundstück. Rund 3900 m² sind





Rendering des Neubaus der Firma GOLDBECK Nord GmbH (Rechte: Semcoglas Holding GmbH) dabei für die neue Produktionshalle eingeplant. Das zweigeschossige hochmoderne Bürogebäude wird mit 935 m² fast viermal so viel Platz bieten, wie die bisherigen Büroflächen. Mit den Bauarbeiten durch die Firma GOLDBECK Nord GmbH wird in der ersten Woche des Jahres 2021 begonnen. Geplant ist, die neuen Gebäude und Anlagen im September 2021 in Betrieb zu nehmen. Bis dahin will Finiglas auch personell noch weiter wachsen.



Personelles Wachstum und Investitionen in die Zukunft



Sowohl für die Produktion als auch den kaufmännischen Bereich werden momentan aktiv neue Mitarbeiter rekrutiert, die in den nächsten Jahren die Wachstums- und Erfolgsgeschichte der Glasbieger weiter fortschreiben sollen. Als Teil der SEMCO-Gruppe, einem der größten mittelständischen Flachglasveredler in Europa, ist Finiglas in die Investitions-Strategie der gesamten Gruppe mit eingebunden. So wurde in den letzten 13 Jahren mehr als 200 Mio. EUR in die 18 Standorte investiert. Effiziente und nachhaltige Maschinen und Anlagen sowie Fortschritte in der Digitalisierung von Prozessen und Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt der Investitionen, in deren Rahmen auch die Erweiterung von Finiglas durchgeführt wird. Bauherr in Dülmen ist die Schüller & Sawatzki Vermögensverwaltung GmbH. „Die Vergrößerung und Modernisierung von Finiglas ist eine Investition, mit der wir uns strategisch auf dem anspruchsvollen Markt für gebogenes Architekturglas positionieren“, erläutert Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der SEMCO-Gruppe. „Im Geschäftsfeld Curved Glass greifen viele unterschiedliche und anspruchsvolle Bearbeitungsstufen ineinander. Qualität, Effizienz und Produktivität entstehen bei Finiglas vor allem durch das gute Zusammenspiel von Produktion und Projektmanagement im Vertrieb.“



Viel Tageslicht und optimierter Energieverbrauch



Bei der Planung der Produktionshalle sowie beim architektonischen Entwurf der neuen Büros war die SEMCO-eigene Gebäudeberatung Licht und Energie von Anfang an beteiligt. Im Ergebnis wurden die Fenster und Dachoberlichter der Produktionshalle so geplant, dass in allen Bereichen des Neubaus ausreichend Tageslicht zur Verfügung steht. Nicht nur Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiter werden dadurch gefördert. Auch die Beurteilung der visuellen Eigenschaften der produzierten Gläser lässt sich bei Tageslicht viel besser durchführen als unter Kunstlicht-Einfluss. Eine Maximierung des Tageslichteintrags reduziert zugleich die Nutzungsdauer der künstlichen Beleuchtung, was der Energieeffizienz des Gebäudes zugutekommt.



Dieser Faktor spielte auch bei der Auswahl der Verglasung im Büroneubau eine wichtige Rolle. Nach mehreren Simulationen der Temperaturentwicklung in den Innenräumen, wurde für den optimalen Schutz vor sommerlicher Überhitzung SEMCO Klimastar 600 als Glasprodukt ausgewählt. In der kalten Jahreszeit sind die Wärmedämmeigenschaften optimal und trotz des Sonnenschutzfaktors kommt sehr viel Tageslicht durch die Fassadenbänder in die Büroräume. Eine natürliche und unverfälschte Aussicht auf die Umgebung sorgt für ein angenehmes und entspanntes Arbeiten in den großzügig geplanten Büros.



Aber nicht nur die SEMCO-Produkte kommen beim Neubau zum Einsatz: Finiglas will die neue Bürozentrale auch als Showroom für die eigene Leistungsfähigkeit und Produktvielfalt nutzen. So werden auf Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen die eigenen Produkte im eingebauten Zustand präsentiert und als großformatige Referenzen in bekannten und ikonischen Architekturobjekten aus Europa, Asien und Nordamerika. „Wir wollen unsere Einzigartigkeit in diesem Neubau erlebbar machen“, sagt Alexander Nagel, Geschäftsführer von Finiglas, „Wir zeigen nicht nur unsere Produkte, sondern präsentieren auch, was für beeindruckende Bauten am Ende durch unser Mitwirken entstehen. Das interessiert nicht nur unsere internationalen Kunden – auch für die Mitarbeiter ist es ungemein motivierend, zu sehen, was mit der eigenen Arbeit am Ende geschaffen wurde. Und wir waren in den letzten Jahren an vielen Projekten beteiligt, auf die unsere Mannschaft zurecht stolz sein kann.“



Mehr Platz für neue Anlagen und noch mehr Qualität



Die neuen Produktionshallen, die auch durch GOLDBECK geplant wurden, zeichnen sich vor allem durch viel Platz aus. Finiglas ist in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass die alte Produktionsstätte kaum noch genug Platz geboten hat. So liegt ein Fokus auf der Entzerrung von Produktwegen und Prozessen, was sich positiv auf die Arbeitsbedingungen auswirken wird. Vor allem in den Bereichen Isolierglasbau und Floatglasbiegen werden die Mitarbeiter zukünftig deutlich mehr Platz zur Verfügung haben.



Das neue Gebäude wird aber auch neue Technik beherbergen. Zusammen mit dem Neubau wird auch ein neuer Floatofen für größere Biegemaße als bislang in Betrieb genommen und es werden neue Biegekapazitäten für neue technische Möglichkeiten, 3D-Biegungen und Sonderformen geschaffen. Im zweiten Schritt der auf drei Jahre angelegten technischen Neuinvestitionen kommt ein zusätzlicher ESG-Ofen für gebogenes Sicherheitsglas, der dann ebenfalls neue Abmessungen und technische Möglichkeiten eröffnen wird. Abschließend werden im dritten Jahr die Floatbiegekapazitäten durch neue Öfen aufgestockt. Getreu dem Finiglas-Motto: First Class Curved Glass legt man so den Grundstein dafür, auch in Zukunft in der Champions League der internationalen Glasbieger mitzuspielen.



Finiglas: Teil einer starken Gruppe



Die SEMCO-Gruppe zählt mit Ihren 18 Standorten zu den größten Flachglasveredlern Europas. In der Gruppe sind 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, davon im Jahr 2020 mehr als 100 Auszubildende. 2019 wurde die SEMCO-Gruppe Deutschlands begehrtester Arbeitgeber in der Glas- und Keramikbranche. Junge Talente werden über eine attraktive Ausbildung in der Gruppe gefördert. Auch Finiglas sucht für den Standort in Dülmen Facharbeiter für Produktion und Vertrieb und bietet darüber hinaus die Ausbildungsberufe Industriekaumann/-frau und Flachglastechnologe/-in an.



Die SEMCO-Gruppe wächst seit Jahren aus eigener Kraft und entwickelt sich positiv weiter. 2019 wurden über 3,6 Mio. Quadratmeter Funktions-Isolierglas und knapp 1 Mio. Quadratmeter Sicherheitsglas an die rund 15.000 Kunden ausgeliefert. Im Jahr 2020 wird diese Menge voraussichtlich noch übertroffen werden. Auch der Gesamtumsatz wird nach den Planungen auf über 250 Mio. EUR steigen.





Weitere Informationen:

Semcoglas Holding GmbH

Langebrügger Straße 10,

26655 Westerstede

www.semcoglas.com