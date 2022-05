In kundenorientierter Initiative Goethe 64 verbinden sich engagierte Unternehmen, die gemeinsam Mehrwerte bieten (05/10/2022 10:58:11 AM) Leistungsstarkes Netzwerk schafft und gestaltet Räume



Der Trend beeindruckt in der Tat: Seit einigen Jahren investieren die Menschen in Deutschland intensiv in ihre vier Wände. Es wird so viel gebaut, renoviert und saniert wie schon lange nicht mehr. Vor dem Hintergrund läuft es glänzend in der Bauwirtschaft. Gleiches gilt für Handwerksbetriebe rund um die Branche wie auch für Unternehmen, die sich das attraktive Gestalten und Einrichten von Räumen auf ihre Fahne geschrieben haben.



Des einen Freud ist mitunter des anderen Leid. So weiß es der Volksmund. Soll heißen: Der Boom am Bau bringt durchaus manche negative Entwicklung mit sich, wie sich mittlerweile vielerorts beobachten lässt. So erweist es sich oft als schwierig, den passenden Handwerker oder Dienstleister zu finden. Wenn man ihn ermittelt und für sein Projekt gewonnen hat, tut sich bereits die nächste Lücke auf – nämlich der angestrebte nahtlose Übergang von einem Gewerk zum nächsten. Ganz zu schweigen von gelegentlich recht unterschiedlichen qualitativen Ansprüchen…



Ein hoher qualitativer Anspruch

Hier setzt eine neue Initiative an. Sie nennt sich Goethe 64. Unter dem Dach des einprägsamen Begriffs haben sich mittelständisch geprägte Unternehmen zusammengefunden. Sie alle eint ein hoher qualitativer Anspruch. Als Teamplayer setzen sie darauf, Räumlichkeiten ganzheitlich zu gestalteten – und als Netzwerk zu kooperieren.



Was zunächst als kleine Gruppe begann, hat sich mittlerweile zu einem starken Verbund entwickelt. Nach und nach kamen Partner hinzu. Seit Anfang 2022 präsentiert sich Goethe 64 nun in der Öffentlichkeit.









Projektbesprechung (v. l. n. r. Andreas Grimm, Kevin Jorch, Matthias Göbel, Elham Motashem, Sascha Bollerhey, Masin Idriss, Frank Baum und Frank Reuter)



Projektbesprechung am dreidimensionalen Modell (v. l. n. r. Masin Idriss, Frank Baum, Andreas Grimm und Frank Reuter)

Was hat der Kunde davon? Er (oder sie) genießt den Vorteil, alles aus einer Hand zu erhalten. Das spart Zeit, Geld – und schont Nerven. Es erübrigt sich die häufig aufreibende Suche nach zuverlässigen Handwerkern und Dienstleistern. Ebenso gilt das für die Koordination der einzelnen Gewerke, „da der Kunde mit einem einzigen Ansprechpartner zusammenarbeitet. Der Komfort schafft Sicherheit und garantiert ein gutes Ergebnis“, hebt Masin Idriss hervor, der Goethe 64 gegründet hat. Als Initiator hat der Möbeldesigner und Raumplaner auch das Corporate Design und das Marketingkonzept des Netzwerks entwickelt.



Allem voran verbindet die Mitglieder, wie erwähnt, die fachliche Qualität der jeweiligen Dienstleistungen. Darüber hinaus spielt der persönliche Einklang zwischen den Partnern und deren Firmenphilosophien eine zentrale Rolle. Beide Aspekte fließen in das vertrauensvolle Empfehlungsmarketing ein.



„Wenn etwa der Fensterbauer von der Dienstleistung und persönlichen Integrität des Treppenbauers überzeugt ist, wird er diesen gern empfehlen“, macht Idriss exemplarisch deutlich. Schließlich bürge man bei jeder Empfehlung mit dem eigenen guten Namen.



Offensiv und gemeinsam am Markt

Im Internet ist die kreative Initiative unter der Adresse unter www.goethe64.de zu finden. Eine hochwertige Publikation, die bei ausgesuchten Fachhändlern und Dienstleistern ausliegt, stellt die einzelnen Partner vor. Außerdem ist das Netzwerk in den sozialen Medien unter dem Begriff Goethe 64 vertreten.



Goethe 64 soll als Marke für hochwertige Dienstleistungen im Bereich Bau- und Raumgestaltung in vielfältiger Größenordnung etabliert werden. „Deshalb haben wir uns das Label schützen lassen“, betont Andreas Grimm, Geschäftsführer der Firma Dallwig. Er ergänzt: „Wer sich räumlich verändern möchte, sei es privat oder gewerblich, kann auf uns als zuverlässige Unterstützer setzen. Entsprechende Nachfragen bedienen wir schon seit langem. Nun tun wir es offensiv und gemeinsam unter Goethe 64.“



Welche Persönlichkeiten bilden das Netzwerk? Wie heißen die Firmen? Für welche Branchen bzw. Gewerke stehen sie? Hier ein Überblick (in alphabetischer Reihenfolge): Frank Baum (Baum & Söhne, Möbel & Innenausbau), Sascha Bollerhey (J. Bollerhey Naturstein, Naturstein), Matthias Göbel (Matthias Göbel, Sitzen & Akustik), Jan Göhler (Göhlertreppen GmbH & Co. KG, Treppenbau), Andreas Grimm (C.W. Dallwig Nachf. Grimm GmbH, Panoramafenster), Eckhard Hillebrand (Hillebrand Liegen + Sitzen, Betten & Bettsysteme), Masin Idriss (Masin Idriss, Möbel & Raumplanung), Wolfram Junge (Prevedo Lichtmedien GmbH, Displays & Lichtsysteme), Mitja Könnecke (Könnecke Begrünung OHG, Begrünungen), Volker Lewe (Atelier Volker Lewe, Fotografie & Marketing), Uwe Loth (Erhard Loth & Sohn GmbH, Bäder, Heizung, Klimatechnik), Elham Motashem (Ars Vivendi, Licht & Lampen), Frank Reuter (Fritz Reuter & Sohn GmbH, Maler & Lackierer) und Kai Ullrich (Andreas Ullrich GmbH, Bauen & Sanieren), Erik Lehnebach (Lehnebach Raumausstattung, Polster und Sonnenschutz), Kevin Jorch (Jorch GmbH, Bodenbeläge).