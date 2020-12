Structural-Glazing-Abstandhalter für manuelle Verarbeitung (12/03/2020 09:18:31 AM) Super Spacer® TriSeal™ SG komplettiert Produktlinie



Nach der Einführung des Abstandhaltersystem Super Spacer® T-Spacer™ SG für die automatische Verarbeitung stellt Edgetech/Quanex nun die manuelle Version für Structural Glazing-Elementen und XXL-Formate vor.



Beide SG-Produkte weisen optimierte Flächen für die seitlich applizierte Primärdichtung auf. Dies unterstützt bei der automatisierten Verarbeitung die millimetergenaue, präzise Applikation der Super Spacer® Abstandhalter. „Mit diesem neuen Produkt können Hersteller von freigeformten XXL-Verglasungen für komplexe Structural-Glazing-Fassaden nun einen robusteren Randverbund sicherstellen, unabhängig davon, ob der Abstandhalter manuell oder automatisch aufgebracht wird", erklärt Christoph Rubel, European Technical Manager bei der Edgetech Europe GmbH.



TriSeal™ SG komplettiert die Super Spacer® Produktlinie für die manuelle Verarbeitung. „Bei komplexen Projekten gibt es oft eine Mischung aus wechselnden Formate und Formen. Nicht alle Varianten können automatisiert gefertigt werden. Mit dem Produkt TriSeal SG können unsere Kunden nun auch bei Structural Glazing Fassaden zu 100 % die durchgängige Optik des Randverbunds mit Super Spacer Abstandhaltern sicherstellen“, erklärt Joachim Stoß, Geschäftsführer der Edgetech Europe GmbH und Vice President International Sales bei Quanex.



Von klein bis groß, von rechteckig bis rund und komplex in der Form, ob handgefertigte Kleinserien oder automatisierte Massenproduktion, ob gerahmt oder Structural Glazing – alle Isoliergläser können jetzt mit einem Abstandhalter aus der Super Spacer® Familie in allen Randverbundgeometrien sowie Dichtstoffkombinationen gefertigt werden.





Über die Edgetech Europe GmbH



Super Spacer®, die flexiblen Abstandhalter aus Strukturschaum von Edgetech, fungieren als energieeffiziente Warme Kante in Isolierglasfenstern. Sie reduzieren in erheblichem Maß den Energieverlust nach außen, verhindern weitestgehend Kondensationsbildung und tragen darüber hinaus zur Lebensdauer eines Fensters bei. Weltweit werden im Schnitt jährlich mehr als 300 Millionen Meter in mehr als 90 Länder verkauft.



Als 100 %ige Tochter gehört die in Heinsberg ansässige Edgetech Europe GmbH zur Quanex Building Products Corporation. Quanex ist ein branchenführender Komponentenhersteller, der überwiegend an Erstausrüster (OEMs) aus der Baustoffindustrie liefert. Quanex entwickelt und produziert energieeffiziente Fensterprodukte neben Küchen- und Badkomponenten mit Sitz in Houston, Texas. Gemessen am Umsatz ist Edgetech/Quanex größter Abstandhalterhersteller der Welt. Die Edgetech Europe GmbH ist Vertriebsstandort für die Märkte in Kontinentaleuropa und eine von drei weltweiten Edgetech-Produktionsstätten mit insgesamt 480 Mitarbeitern und 17 Extrudern. Weitere Informationen über Super Spacer® Abstandhaltersysteme sowie die Warme Kanten Technologie von Edgetech unter www.superspacer.com.





















Super Spacer® T-Spacer™ SG sowie TriSeal™ SG unterstützen die Haftung der Primärdichtung.