Den gesamten Lebenszyklus im Blick - FDES für Warme Kante-Abstandhalter von Swisspacer veröffentlicht



Die FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) für Bauprodukte informiert über deren Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Gebäudenutzer. Die in Frankreich unerlässliche Erklärung rückt den kompletten Lebenszyklus eines Produkts in den Mittelpunkt. Sie ist das entscheidende Instrument zur Auswahl geeigneter Bauprodukte für nachhaltige Gebäude. Als einer der ersten am Markt hat Swisspacer die FDES für den Swisspacer Advance, den Ultimate und die Wiener Sprosse veröffentlicht. Zudem hat das Schweizer Unternehmen seine EPDs – als einziger Warme Kante-Hersteller – auf EN15804+A2 (Cradle to Grave) erweitert.



Seit der Novellierung der französischen Umweltverordnung RE 2020 zum 1. Januar 2021 benötigen Hersteller von Bauprodukten einen umfassenden Nachweis über Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen ihrer Produkte, die FDES. Sie gibt Auskunft über den gesamten Lebenszyklus hinweg, zu allen Produktbestandteilen, Rohstoffgewinnung, ergänzenden Produkten während der Herstellung, Einbau bzw. Instandhaltung, sowie für den Transport und die Verpackung.



Ergänzend zu der EPD (Environmental Product Declaration) umfasst die FDES auch Informationen in Sachen Gesundheit und Nutzungskomfort: so werden auch Auswirkungen des Produkts auf die Gesundheitsqualität von Innenräumen und Wasser bewertet. Zudem wird der Beitrag zur Lebensqualität im Gebäude erfasst, einschließlich des hygrothermischen, akustischen, visuellen und olfaktorischen Komforts. Die FDES muss nachweislich von einer unabhängigen Einrichtung erstellt und von Dritten geprüft werden und ist für fünf Jahre gültig. Der besondere Vorteil: Die FDES liefert objektive, vergleichbare, multikriterielle, quantitative und qualitative Informationen. Sie ist Entscheidungsbasis für Architekten, Planer und Bauherren, um die richtige Auswahl für ein möglichst nachhaltiges Gebäude zu treffen.



Swisspacer veröffentlicht als einer der ersten Hersteller die FDES für die Warme Kante-Abstandhalter Swisspacer Advance, Ultimate sowie die Swisspacer Wiener Sprossen. Außerdem hat der Premiumhersteller seine EPDs erneuert und als einziger auf dem Markt auf die Norm EN15804+A2 „Cradle to Grave“ erweitert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit: „Unsere Abstandhalter helfen nachweislich dabei, Energie – und damit CO2 – in Gebäuden einzusparen. Auch in der Herstellung werden wir unseren Fußabdruck kontinuierlich reduzieren und durch EPDs und FDES verlässlich belegen lassen“ betont Björn Kluth, Head of Sales and Marketing France bei Swisspacer.



Die FDES ist in der nationalen französischen Referenzdatenbank für Umwelt- und Gesundheitsdaten von Bauprodukte INIES veröffentlicht. Sie steht ebenso wie die erneuerten EPDs auch im Downloadbereich von Swisspacer bereit.





Weitere Informationen unter www.swisspacer.com















© Swisspacer

© Swisspacer





© Swisspacer

© Swisspacer





© Swisspacer

© Swisspacer