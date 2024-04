Starker Messeauftritt mit internationaler Resonanz (04/10/2024 03:53:38 PM) Salamander myWindow zieht auf der Fensterbau Frontale Besucher in den Bann



Fenster-Innovationen erleben! Das konnten tausende internationale Besucher am Salamander myWindow-Stand auf der Nürnberger Messe Fensterbau Frontale 2024. Die Präsenz des Allgäuer Unternehmens war ein voller Erfolg. Mit innovativen Produkten und seinem neuen Markenauftritt myWindow markierte Salamander einen Meilenstein in der Firmengeschichte und unterstreicht seine führende Rolle als Innovationstreiber.

Der ganzheitliche Ansatz myWindow unterstützt Fensterbauer und -händler durch erlebbare Highlight-Produkte, verarbeiterfreundliche Plattformsysteme sowie effektive Vertriebs-Tools in ihrer erfolgreichen Marktbearbeitung.



Bei den Besuchern kam Salamander myWindow besonders gut an. Im Vergleich zur Messe 2018 ließen sich mehr Neugierige an den Stand locken – und das bei insgesamt rückläufigen Messebesucherzahlen in Nürnberg.



In klarem, minimalistischen Stil überzeugte der edel anmutende Messestand. Zu jeder ausgestellten Produkt-Innovationen war freundliches Fachpersonal für Rückfragen jederzeit einsatzbereit. Das benutzerfreundliche Kommunikationskonzept von Infoterminals bis zum Audio-Guide rundete den Auftritt ab. Alles in mehreren Sprachen, so dass sich neben Fachbesuchern aus Europa auch zahlreiche Interessenten aus Asien sowie Nord- und Südamerika umfassend informieren konnten.



Globaler Publikumsmagnet und internationale Kommunikationsplattform

Die Salamander Erlebniswelt auf der Fensterbau Frontale 24 war ein Höhepunkt, der Fachbesucher aus aller Welt begeisterte. Die Fenster-Innovationen sind hier echt nachhaltig und sehen dabei auch noch klasse aus. Haptisch, optisch, akustisch und digital konnten alle Fenster und Produkte hautnah erlebt und im wahrsten Sinne des Wortes „begriffen“ werden.



„Die durchweg positive Resonanz zu unseren Produktneuheiten sowie unserem myWindow-Ansatz macht uns stolz,“ freut sich Wolfgang Sandhaus, Geschäftsführer Vertrieb. „Unsere Bestandspartner haben - ebenso wie unsere Neukunden - das Potential von myWindow erkannt und wissen, wie sie sich damit im Markt behaupten und gegenüber dem Wettbewerb differenzieren können.“



In individuellen Kundengesprächen erläuterte das internationale Salamander-Team konkrete Mehrwerte und Lösungen für die unterschiedlichen Märkte, Gebäude und energetischen Herausforderungen. Bestandskunden wurden darin bestätigt, seit Jahren mit dem richtigen Partner zu arbeiten. Über die etablierten Kernmärkte in Europa und Südamerika hinaus, bekundeten zudem potentielle Neukunden aus verschiedenen Ländern in Asien, Australien sowie Nordamerika ebenfalls konkretes Interesse. Einige stehen bereits kurz vor Vertragsabschluss.



Zusätzlich zum klassischen Fachpublikum mit Fensterbauern und Händlern haben sich auch Architekten und Planer am Salamander-Stand informiert. Bei ihnen standen Themen wie „Denkmalschutz“ und „stilsicher Renovieren“ im Fokus. Anforderungen, die Salamander mit seinen Fenstern nicht nur stilistisch, sondern auch energetisch erfüllt.



Highlight aller Besuchergruppen war der Fensterflügel straight, der aktuell Bestandteil des greenEvolution Baukasten-Systems ist und ab Herbst/Winter 2024 auch für das System bluEvolution 82 erhältlich ist.



Straight, Greta_dinkel, Iris und die myWindow_bench: Salamander Produkthighlights

Eindeutiger Sieger in der Gunst des Fachpublikums ist straight! Der neue Fensterflügel ohne Stahl mit Aluminiumleiste. Er kann bis zu einer Höhe von 2,80 oder Maßen von 1,40 x 140 Metern verbaut werden. Mit seiner besonders schmalen Ansicht lässt er nicht nur viel Licht und Energie ins Haus, sondern erreicht damit branchenweit eine bisher nicht gekannte Dimension.



Greta®Fenster

Der Kubus Greta machte mit den Modellen Greta_loop und Greta_dinkel die Salamander Greta®Fenster Linie erlebbar. Diese setzt neue Maßstäbe – nachhaltig, optisch aber auch haptisch! Pure Recycling-Materialien erschaffen eine extravagante Textur, die bisher nicht möglich war. Bei der spezifisch entwickelten Rezeptur setzt Salamander zu 100% auf Recycling-Material, welches aus Altfenstermaterial/Postconsumer in Kombination mit Postproduction-Material sowie ergänzenden Performance-Stoffen, besteht.



Das moderne Profil in Beton-Optik von Greta_loop setzt den Trend im zeitgemäßen Wohnen. Als monochromer Block, wie aus einem Guss, sind auch Dichtungen und Laibung in Beton-Farbe gehalten.



Auch beim monolithisch schwarzen Fenster Greta_dinkel gehen Design und Nachhaltigkeit in Symbiose. In der weiterentwickelten Produktlinie werden Naturmaterialien mitverarbeitet. Im Kern bleiben die recycelten Altfenster, in der Oberfläche ersetzt Salamander 10% des Materials durch Dinkel-Spelzen – einem Nebenprodukt in der Getreideverarbeitung. Durch den Einsatz der Spelzen und Cool Colour ist so ein dunkles Fenster überhaupt möglich. Mit seiner spürbar extravaganten Struktur ist dieses Fenster wohl der nachhaltigste Hingucker. Schon bei der Produktion wird der CO₂-Abdruck reduziert und später sind Greta®Fenster selbst wieder zu 100% recycelbar.







Die Salamander Geschäftsführung, im Bild Co-CEO Götz Schmiedeknecht und CSO Wolfgang Sandhaus, freut sich über den gelungenen Messeauftritt auf der FensterbauFrontale 24.





Co-CEO Till Schmiedeknecht stellt einer Gruppe von Architekten und Bauplanern das Salamander Nachhaltigkeitsprinzip und den neuen Fensterflügel straight vor.



Die Salamander_experience auf der Fensterbau Frontale 24 – das multisensorische Standkonzept fand international große Beachtung.



Großer Besucherandrang in der Salamander Erlebniswelt: sehen, fühlen, erleben und besprechen.





Die Messe als ein Ort der Wertschätzung und Kundenbindung: Kunden aus Exportmärkten wie Indien und Brasilien wurden am Messestand ausgezeichnet.



Große Wertschätzung auch für alle Mitarbeiter, die gemeinsam zum Messeerfolg beigetragen haben: Die Salamander Geschäftsführung bedankt sich für eine herausragende Teamarbeit.

Iris

Als weitere Entwicklung brachte das Produkt „Iris“ individuelle Farbwelten ins Spiel. Basierend auf Greta®Fenster aus 100 % recycelbarem Material im Grundkörper ist Iris mit ausgewählten farbigen Folienkaschierungen erhältlich.



Sliding

Der Sliding Kubus zeigte Salamander‘s Schiebesysteme mit großen Dimensionen, zeitloser Eleganz und einer Effizienz, die neben exzellenten Prüfwerten auch mit benutzerfreundlicher Montage überzeugt.

Das neue System evolutionDrive_plus kombiniert das Beste aus beiden Welten: die raumöffnende Wirkung und platzsparende Öffnung einer Schiebetür – zusammen mit der Dichtigkeit einer Hebeschiebetür auf höchstem Level und der Energieeffizienz von Drehkippfenstern. Diese wirkliche Alternative an Dreh-Kipp-Fenstern überzeugt zudem neben der optimalen Dichtheit mit einem minimierten Einbruchsrisiko (<80%), mit einem Schallschutz, der Lärm bis auf 75% reduziert, und kann auch in Geschosswohnungen verbaut werden



Realmaterial und myWindow_bench

Vollends luxuriös wurde es im Kubus realMaterial. Glas, Leder plus Metall - diese Kombination erfahren Kunden als besonders hochwertig. Salamander bietet edle Oberflächen aus echtem Aluminium, Kupfer oder recycling-Leder - kombiniert wie in Nobelkarossen. Mit ihrem Kupfer-Fenster, sind sie die einzigen am Markt.

Ebenfalls in diesem Kubus ausgestellt war die myWindow-Bench für Kunden, die ein stilvolles Designelement und luxurösen Komfort suchen. In realMaterial LoopedLeather dunkelbraun, einem geprägten Lederfaserstoff aus Echtleder-Recyclat, bietet dieser maßgeschneiderte Fensterbausatz ein Alleinstellungsmerkmal für Architekten, Projektentwickler, Großbauunternehmen oder Fertighausanbieter. Das Highlight: Das große Glas ist mit einer integrierten Heizung versehen und lädt die Eigentümer dieser Fenster-Sitzbank ein, die Seele baumeln zu lassen.



„Die Messe war für Salamander ein voller Erfolg. Wir haben ganz viel geerntet, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Viele neue Kunden haben sich entschlossen, mit uns zusammenzuarbeiten. Auch das durchgängig positive Feedback zum Messestand macht uns stolz,“ fasst Co-CEO Götz Schmiedeknecht das Messeergebnis abschließend zusammen.











Über Salamander Industrie-Produkte GmbH

Das Unternehmen mit Stammsitz in Türkheim/Unterallgäu ist eine familiengeführte, international tätige Unternehmensgruppe mit drei Geschäftssparten. Mit der größten Sparte, Salamander myWindow, gehört das Unternehmen zu den führenden europäischen Qualitätsgebern für energiesparende, designorientierte Fenster- und Türsysteme. Die innovativen, individualisierbaren und erlebbaren Produkte sind nachhaltig, langlebig sowie zukunftsorientiert und stehen im Zeichen von exzellenter Qualität und einem nachhaltigen Designanspruch „Made in Germany“. Salamander Profilsysteme werden in mehr als 72 Ländern weltweit vertrieben. Die weitere Traditionssparte sind die Salamander Premium Solutions, der Weltmarktführer für nachhaltige Qualitäts-Lederfaserstoffe und vegane Faser-Materiallösungen für Schuhe, Interieur-Design und Premium-Packaging. Der dritte Geschäftsbereich, TTP-Papenburg GmbH, beschäftigt sich als Entwicklungs- und Umsetzungspartner mit anspruchsvollen Profillösungen für Industriekunden. Bei einem Gruppen-Umsatz von rund 392,5 Mio. Euro beschäftigt Salamander weltweit insgesamt circa 1.550 Mitarbeiter, davon über 40 Auszubildende an mehreren Standorten.





Weitere Informationen:

Salamander Industrie-Produkte GmbH

www.salamander-windows.com