SIEGENIA: gebündelte Vorteile für die Montage mit Schweizer Rundzylinder (11/28/2022 08:38:21 AM) Absenken überflüssig – die neue Mehrfachverriegelung KFV ONE

mit 94 mm Entfernung



Mit dieser neuen Lösung von SIEGENIA gehört die bislang aufwändige Montage von Getriebe-Mehrfachverriegelungen mit Schweizer Rundzylinder der Vergangenheit an: Dank ihres innovativen Aufbaus macht die neue Mehrfachverriegelung KFV ONE sämtliche zeitintensiven Arbeitsschritte herkömmlicher Lösungen vor dem Einschieben des Schweizer Rundzylinders verzichtbar – von der Demontage einer vormontierten Getriebe-Mehrfachverriegelung über das Abnehmen einer eventuell vormontierten Drückergarnitur bis zum erneuten Anheben und Verschrauben aller Komponenten.



Erhebliche Zeiteinsparungen – geringes Hinterdornmaß

Stattdessen erlaubt die durchdachte Konstruktion von KFV ONE die Montage von Schweizer Rundzylindern komplett ohne das Absenken der Mehrfachverriegelung. Verarbeiter profitieren davon durch erhebliche Zeiteinsparungen und höchste Flexibilität beim Einbau. Ganz besonders zahlt sich der clevere Aufbau der Mehrfachverriegelung im Rahmen von größeren Aufträgen aus, bei denen die Schließanlagen im Nachhinein montiert werden. Hier wirken sich die Zeit- und Kostenvorteile am deutlichsten aus.



Zusätzlicher Vorteil: Als einzige derzeit erhältliche Lösung behält KFV ONE dabei selbst das geringe Hinterdornmaß von 17,5 mm bei. Das erlaubt den Einsatz der leistungsstarken Lösung sowohl in Holztüren als auch in Kunststoff- und Aluminiumtüren mit geringen Einbaumaßen ohne zusätzliche Fräsarbeiten.







Weitere Informationen:

SIEGENIA GRUPPE

Industriestraße 1 - 3

D - 57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com







Die neue Mehrfachverriegelung KFV ONE macht sämtliche zeitintensiven Arbeitsschritte vor dem Einschieben des Schweizer Rundzylinders verzichtbar.





Erhebliche Zeiteinsparungen: Die durchdachte Konstruktion von KFV ONE erlaubt die Montage von Schweizer Rundzylindern ohne Absenken der Mehrfachverriegelung.





Bildquelle: SIEGENIA