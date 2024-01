Fensterbau 2024 (01/17/2024 02:16:35 PM) Dr. Hahn kommt mit Neuheiten nach Nürnberg



Seit Jahrzehnten ist die Fensterbau/Frontale die Plattform, auf der die Mönchengladbacher Türband-Spezialisten dem internationalen Fachpublikum neue Lösungen präsentieren. In diesem Jahr handelt es sich um technische Produktvarianten, neue Bandserien und auch im Bereich der Bandbefestigung wird etwas Spannendes gezeigt werden.



Die Neuheiten bedienen dabei alle Profilmaterialien. Für Kunststoffprofile werden Befestigungslösungen präsentiert, die besonders für moderne Profilsysteme geeignet sind. Der Metallbauer bekommt eine neue Bandserie vorgestellt, mit der die Verarbeitung in der Werkstatt und auf der Baustelle besonders schnell und einfach erfolgt. Außerdem wurde das Hahn Rollenband AT um eine Variante ergänzt, die für flächenversetzte Profilsituationen angepasst wurde.



Dr. Hahn erwartet in Nürnberg eine ähnlich hohe Resonanz wie auf der BAU. In München hatten fast 60 % internationale Gäste den Messestand besucht. Damit war es die bestfrequentierte Messe seit Jahrzehnten. Die Fensterbau/Frontale hat das Potenzial, die Branche in gleicher Weise zusammenzubringen.



Der Messestand von Dr. Hahn ist in Halle 1, Stand 1-319 zu finden.



