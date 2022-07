MULTIFUNKTIONSBAND ISO-BLOCO HYBRATEC FÜR PASSIVHÄUSER ZERTIFIZIERT (07/07/2022 02:18:51 PM) "Zertifizierte Passivhaus Komponente"



ISO-Chemie’s Multifunktionsfugendichtband ISO-BLOCO HYBRATEC wurde vom Passivhaus Institut Dr. Feist Darmstadt für den Einsatz im Passivhausbau geprüft. Aufgrund seiner beachtlichen Funktionseigenschaften erhielt ISO-BLOCO HYBRATEC offiziell die Auszeichnung "Zertifizierte Passivhaus Komponente".



Schlüsselrolle Fensterabdichtung beim Passivhaus

Das zur 3-Ebenen-Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen entwickelte Multifunktionsband wurde von dem renommierten Institut nach den strengen Vorgaben der Prüfkategorie "Luftdichtheitssystem Fensteranschluss" geprüft. Im Passivhausbau ist die hohe Luftdichtheit eines Gebäudes von zentraler Bedeutung, um den Heizwärmebedarf sehr gering zu halten. Bei der Fensterabdichtung spielt eine qualitativ hochwertige Abdichtung der Luftdichtheitsebene dabei eine wichtige Rolle.









Passivhaus-zertifiziertes 3-Ebenen-Multifunktionsband mit Hybridtechnologie

Bildquelle: © 2022 ISO-Chemie GmbH In realitätsnaher Einbausituation getestet

Um die Leistungsfähigkeit in der Praxis sicherzustellen, wurde ISO-BLOCO HYBRATEC während dem Prüfprozedere auch in einer realitätsnahen Einbausituation untersucht. Dabei erfolgten mehrfache Prüfungen mit unterschiedlichen Fensterrahmenmaterialien sowohl bei Bauanschlusssituationen im Holzbau als auch im Massivbau. Die Luftdichtheitsprüfung der Fugenabdichtung zwischen Fenster und Wand wurde an Massiv- und Leichtbauwänden durchgeführt. Bei der Holzbauweise kamen Holzwände aus luftdichten OSB-Platten bzw. Siebdruckplatten zum Einsatz, die mit Epoxidharz luftdicht verklebt wurden.



Prüfung mit passivhauszertifiziertem VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3"

Bei der Einbausituation in Massivwänden wurden luftdichte Leichtbetonplatten in Verbindung mit dem VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" zum wärmebrücken-optimierten Fenstereinbau verwendet. Das eingesetzte VORWANDMONTAGESYSTEM stammt ebenso aus dem Hause ISO-Chemie. ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" wurde bereits 2018 vom Passivhausinstitut als "Zertifizierte Passivhaus Komponente" ausgezeichnet und ist seitdem für die Montage von Fensterelementen "vor der Wand" in Passivhäusern zugelassen.



Luftdichtheit spart viel Heizenergie

Mit der erfolgreichen Passivhaus-Zertifizierung hat ISO-BLOCO HYBRATEC als "Luftdichtheitssystem Fensteranschluss" seine Eignung für den Passivhausbau unter Beweis gestellt.



Das mit einer neuartigen Hybridtechnologie ausgerüstete Multifunktionsfugendichtband weist in allen drei Abdichtungsebenen, nach dem 3-Ebenen-Modell des RAL "Leitfadens zur Montage", ausgezeichnete Werte auf.



In der inneren Abdichtungsebene, der Trennung von Raum- und Außenklima, wurde das energieeffiziente Dichtband mit einer hervorragenden Luftdichtheit getestet und bietet höchsten Wärmeschutz. Unkontrollierte Konvektionswärmeverluste und Zuglufterscheinungen über die Anschlussfuge können wirkungsvoll vermieden werden – ein wichtiger Aspekt beim energiesparenden Bauen!



Optimaler Feuchtigkeitsabtransport

Durch die Integration mehrerer Sperrschichten in Form von Folien-Firewalls entspricht ISO-BLOCO HYBRATEC dem RAL-Prinzip "innen dichter als außen". Über einen hohen Austrocknungseffekt kann Feuchtigkeit aus der Fuge kontrolliert nach außen entweichen und abtrocknen. Schimmelbildung und eventuell daraus resultierende Bauschäden können so von Anfang an vermieden werden.



Über 1.050 Pa schlagregendicht

Im Funktionsbereich weist ISO-BLOCO HYBRATEC eine sehr gute Schall- und Wärmedämmung auf. Außerdem beeindruckt das MF-1 zertifizierte Multifunktionsband in der Wetterschutzebene mit einer Schlagregendichtheit von über 1.050 Pa. Gerade im Hinblick auf die Klimaveränderung und immer häufiger vorkommenden Wetterextremen mit starken Stürmen und Regenfällen ist ein hoher Schlagregenschutz von großer Bedeutung für Investoren, Eigentümer und Bewohner.



ISO-BLOCO HYBRATEC verfügt zudem über eine starke Expansionskraft mit langfristiger Funktionssicherheit in Bezug auf die Dauerbewegungsaufnahmefähigkeit. ISO-Chemie gewährt 10 Jahre Funktionsgarantie auf das Produkt.



Auszeichnung mit RAL-Gütezeichen & EC1PLUS Siegel

ISO-BLOCO HYBRATEC wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Von der RAL Gütegemeinschaft Gebäudeabdichtungssysteme e.V. wurde dem Abdichtungsprodukt das RAL Gütezeichen "Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme" verliehen. Darüber hinaus trägt es das EC1PLUS Siegel und gehört als "sehr emissionsarmes" Produkt zur Premiumklasse nach EMICODE® Kriterien der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) - ein weiteres Prädikat für umweltfreundliches Bauen. Selbstverständlich entspricht das Multifunktionsband auch den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).



Beitrag zur Energiewende

Mit passivhauszertifizierten Produkten haben Planer, Ausführende und Bauherren eine hohe Sicherheit für den erfolgreichen Bau eines Passivhauses. Bereits mehrere Produkte des Herstellers von energieeffizienten und nachhaltigen Gebäudeabdichtungslösungen wurden als passivhausgeeignete Baukomponenten zertifiziert. Neben den Multifunktionsfugendichtbändern ISO-BLOCO HYBRATEC und ISO-BLOCO ONE wurden die Vorwandmontagesysteme ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" und "TYP 3" vom Passivhausinstitut ausgezeichnet. Die Produkte von ISO-Chemie helfen, den Primärenergieverbrauch von Gebäuden zu senken und tragen damit zum Gelingen der Energiewende bei.



Mehr Informationen zu ISO-BLOCO HYBRATEC finden Sie unter: www.iso-chemie.de/hybratec









Über ISO-Chemie

ISO-Chemie entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 45 Jahren innovative Systemlösungen für eine zuverlässige und energiesparende Gebäudeabdichtung. Als führendes Unternehmen im Bereich Dichttechnik hat ISO-Chemie eine Reihe von leistungsfähigen Abdichtungsprodukten entwickelt, die dazu beitragen eine positive Gebäudeenergiebilanz zu erreichen. Die Systemlösungen des Abdichtungsspezialisten tragen beim energieeffizienten Bauen dazu bei, bauphysikalische Faktoren wie Luftdichtheit, Dauerbeweglichkeit, Witterungsbeständigkeit, Wärme- und Schallisolierung sowie Feuchte- und Brandschutz zu verbessern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.



Mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eigenen Vertriebsbüros und Logistikzentren ist ISO-Chemie in mehreren europäischen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien, Spanien, Österreich, Balkan und Skandinavien sowie durch Partnerunternehmen in Übersee und Asien auf den internationalen Märkten vertreten.





Weitere Informationen:

ISO-Chemie GmbH

Röntgenstr. 12, 73431 Aalen

www.iso-chemie.de