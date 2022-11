Jahrestagung 2022 des Bundesverbandes Wintergarten e.V. (11/21/2022 09:38:20 AM) Wintergartentage 2022: Weiter mit der Qualitätsoffensive



Im November 2022 traf sich die Wintergarten-Branche in Berlin zu den Wintergartentagen 2022. Auf dem Programm standen neben der Fachtagung zu aktuellen Themen des Wintergartenbaus auch die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Wintergarten e.V.





Fachtagung Wintergartenbau: Wissenstransfer und Ausblick in die Zukunft

Der 1. Vorsitzende Peter Ertelt eröffnete die jährliche Fachtagung, zu der der Bundesverband Wintergarten e.V. alle am Bau von Wintergärten, Terrassendächern und anderen Glasbauten beteiligten Fachkollegen eingeladen hatte. Insgesamt konnten über 80 Teilnehmer begrüßt werden.



Der erste Vortragsblock stand im Zeichen kommender Normen und Richtlinien. Als ersten Vortragenden begrüßte er Frank Koos, Geschäftsführer für Normung, Technik und internationale Aktivitäten des VFF (Frankfurt am Main). Koos stellte die zu erwartenden Änderungen auf europäischer Ebene vor. Dies betraf vor allem die Neufassung der EU-Bauproduktenverordnung und der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte sowie die Fortschreibung der EU-Gebäuderichtlinie und deren mögliche Auswirkungen auf nationaler Ebene.



Den Ausführungen Koos‘ folgte Ralf Spiekers (ö.b.u.v. Sachverständiger; Abteilungsleiter Technik, Normung und Arbeitssicherheit beim Bundesverband Holz und Kunststoff, Berlin)

Spiekers stellte als Ergänzung der vorhergehenden Ausführungen die Situation in Deutschland dar. Er referierte die aktuellen Herausforderungen für Hersteller transparenter Bauteile aufgrund von Gesetzen, Normen und Richtlinien und stellte dabei insbesondere aktuelle Informationen zur Muster-Verwaltungsvorschrift „Technische Baubestimmungen (M VV TB) und deren anstehende Änderungen vor. Weiterhin beschäftige er sich mit dem „Forschungsprojekt Diagramme zur Glasbemessung und Typenstatik“ und gab Hinweise zur Fortschreibung von DIN-Normen (DIN 4108-2 und DIN 4109).



Bewährtes Format: Workshops

Das im letzten Jahr erstmals eingeführte Format wurde auch dieses Mal wieder durchgeführt. In verschiedenen Workshops konnten einzelne Themenbereiche vertieft behandelt und aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl intensiver diskutiert werden. Am ersten Tag wurden drei Workshops angeboten: die Präsentation des Arbeitsstandes zur Richtlinie 02 des Bundesverbandes („Planung und Ausführung der Bauanschlüsse von Wohn-Wintergärten“), die Vorstellung des neuen RAL-Leitfadens „Planung und Montage von Vorhangfassaden“ und schließlich ein Beitrag zum Thema „Mitarbeiterbindung durch alternative Entlohnungssysteme“.



Am Abend des ersten Tages ging es hoch hinaus: Die Teilnehmer konnten einen stimmungsvollen Abend im Restaurant des Fernsehturms am Alexanderplatz mit einer atemberaubenden Aussicht verbringen.



Orientierung in schwierigen Zeiten

Am zweiten Tag beschäftigten sich die Referenten schwerpunktmäßig mit den Rahmenbedingungen, unter denen die Branche ihren Weg in der Zukunft finden muss. Den Anfang machte Dr. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelstand („Der Mittelstand“) mit dem Beitrag „Wie zukunftssicher ist der Standort Deutschland für Kleinbetriebe und Mittelstand?“ Völz skizierte die Situation mittelständischer Betriebe angesichts astronomisch steigender Energiepreise und formulierte Anforderungen, die an die Politik zu stellen sind.



Diesem Beitrag folgten wieder zwei Workshop-Angebote: Einmal ging es um das Thema „Bodenabdichtung (HST) und Schwelle und im zweiten Workshop gab es den Beitrag „Was Unternehmen für ihre Cybersicherheit tun können und sollen“.



Den Abschlussbeitrag leistete Matthias Brack (Wintergarten Brack, Altusried) – Allgäu mit einem Beitrag zur „Macht des Netzwerks – Raus aus der Erpressbarkeit durch eine attraktive Arbeitgebermarke!“ Brack schilderte eindrucksvoll die Erfahrungen mit einem Netzwerk aus Handwerksbetrieben, das in fester Kooperation den lokalen Markt bearbeitet und so in der Lage ist, eine attraktive Arbeitgebermarke zu präsentieren. Am konkreten Beispiel konnte dargestellt werden, wie Synergieeffekte genutzt und das Image handwerklicher Betriebe gesteigert werden können.



Begleitet wurden die Wintergartentage auch in diesem Jahr von einer Foyer-Ausstellung, bei der Dienstleister, Zulieferer und Hersteller aus der Branche ihre Lösungen präsentierten.





Mitgliederversammlung des Bundesverbandes

Die Mitgliederversammlung hatte im Vorfeld der Fachtagung die Entwicklung des Verbandes seit der letzten Mitgliederversammlung und die nächsten Aufgaben sowie die dafür erforderlichen Finanzen im Blick.



Im Geschäftsbericht für das Jahr 2021 stellte der 1. Vorsitzende Peter Ertelt die die Tätigkeit des Verbandes dar, die nach dem schweren Corona-Jahr 2020 wieder an Fahrt aufgenommen hatte.

Mit insgesamt 135 Mitgliedern und Fördermitgliedern sieht man sich für die relativ kleine Branche nach wie vor auf einer stabilen Basis.



Nach dem Tätigkeitsbericht, der Annahme des Finanzberichts und der Entlastung des Vorstands wurden die Aufgaben des Verbandes im nächsten Jahr umrissen. Weitere Systemgeber werden in unmittelbarer Zukunft ihre Systeme zur Erlangung des Qualitätszertifikats prüfen lassen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass zahlreiche weitere Verarbeiter ihre Mitarbeiter für die Zertifikate „Planung“ und „Montage“ schulen lassen werden. 2023 werden bereits vier Schulungsorte im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung stehen.

Zur Bewerbung der Qualitätsoffensive wird es 2023 besondere Maßnahmen geben, die das Zertifizierungssystem als Qualitätsnachweis sowohl in der Branche als auch gegenüber Endkunden noch bekannter machen soll.

Abschließend wurde auch noch der Termin der Wintergartentage 2023 in Berlin bekannt gemacht: 9./10. November 2023.





Weitere Informationen:

Bundesverband Wintergarten e.V.

Pressestelle

Adelungstraße 32

D-64283 Darmstadt

Tel.: 06151-62 777 12

E-Mail: dr.arndt@bundesverband-wintergarten.de

Internet: www.bundesverband-wintergarten.de



















Der 1. Vorsitzende Peter Ertelt stellte auf den Wintergartentagen 2022 in Berlin die Tätigkeit des Bundesverbandes Wintergarten e.V. im vergangenen Jahr dar und skizzierte die Aufgaben für die Zukunft.



Foto: Bundesverband Wintergarten e.V.









Stellte auf den Wintergartentagen 2022 in Berlin die zu erwartenden Änderungen bei Normen und Richtlinien im europäischen Rahmen vor: Frank Koos, Geschäftsführer für Normung, Technik und internationale Aktivitäten des VFF, Frankfurt a.M



Foto: Bundesverband Wintergarten e.V.









Blick in das Plenum der Wintergartentage 2022 in Berlin. Für viele sind die Wintergartentage eine wichtige Gelegenheit für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer.



Foto: Bundesverband Wintergarten e.V.









Die Wintergartentage 2022 wurden dieses Mal wieder von einer Foyer-Ausstellung begleitet, auf der für die Branche relevante Dienstleistungen und Produkte präsentiert wurden.



Foto: Bundesverband Wintergarten e.V.