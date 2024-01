Komfortabel ohne Kabel (01/11/2024 10:32:09 AM) Solarantriebe ermöglichen den netzunabhängigen Betrieb von Rollläden und Fenstermarkisen



Mit dem Becker SolarKit lassen sich Rollläden und Fenstermarkisen von Warema ohne aufwändige Verkabelung motorisieren. Besonders in der Nachrüstung von Sonnenschutzsystemen eröffnet sich dem Fachhandel damit ein attraktives Feld.



Viele Haus- und Wohnungseigentümer wünschen sich einen komfortablen Sonnenschutz, schrecken jedoch vor den damit verbundenen Montagearbeiten einer solchen Modernisierung zurück. Denn um elektrisch zu bedienende Rollläden oder Fenstermarkisen ans Stromnetz anzuschließen, müssen Leitungen verlegt und dafür gegebenenfalls auch Wandschlitze gefräst werden. Nicht so beim Becker SolarKit: Der Solarantrieb ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb von Warema Sonnenschutzsystemen und leistet damit ganz nebenbei auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Energiesparen.



Das SolarKit besteht aus einem Gleichstrom-Antrieb mit einem Drehmoment von 10 Nm, einem integrierten Akku sowie einem Solar-Panel. Die Bedienung erfolgt per Funk über einen bereits eingelernten 1-Kanal-Handsender, der im Set enthalten ist. Ein Mehrkanal-Handsender steht optional ebenfalls zur Verfügung, mit ihm können bis zu fünf Rollläden oder Fenstermarkisen angesteuert werden.



Dank des hohen Wirkungsgrades der Solarzellen wird der Akku auch bei diffusem Licht oder nicht optimal ausgerichtetem Panel geladen. Mit vollem Akku lässt sich der Sonnenschutz mehr als 100-mal öffnen und wieder schließen. Steuerung und Ladeelektronik sind im Antrieb verbaut. Anschlag sowie Punkt-Endlagen sind einstellbar. Zudem lassen sich zwei frei wählbare Zwischenpositionen programmieren.



Zur Montage sind weder Wanddurchbrüche noch elektrische Anschlussarbeiten oder aufwendige Verkabelungen erforderlich. Das macht das SolarKit besonders für die Nachrüstung von Sonnenschutzsystemen interessant und bietet dem Fachhandel attraktive Möglichkeiten im Modernisierungsmarkt. Einsetzbar ist das Produkt bei Vorbau- und Schachtsystem-Rollläden – hierfür ist das System auch in einer Unterputzausführung mit separatem Solar-Panel erhältlich – sowie bei Fenster-Vorbaumarkisen.





Über Warema Renkhoff SE

Warema, der SonnenLichtManager, ist die führende Marke für technische Sonnenschutzprodukte in Europa. Das Familienunternehmen wurde 1955 im bayerischen Marktheidenfeld gegründet und hat sich seit seinem Bestehen zum Komplettanbieter für intelligenten außenliegenden Sonnenschutz sowie smarte Steuerungssysteme entwickelt. Warema bietet nicht nur professionelle Produktlösungen aus den Bereichen Outdoor Living, Home Comfort und Smart Home, sondern unterstützt Bauherren und Planer partnerschaftlich während des gesamten Planungsprozesses. Wings Professional, ein Unternehmen der Warema Group, bietet mit auftragsbezogen gefertigten Großlamellen anspruchsvolle Lösungen für die Fassadengestaltung. Zudem zählt mit der Caravita GmbH einer der führenden Hersteller hochwertiger Sonnenschirme und Sonnensegel zur Unternehmensgruppe. Seit 2019 gehört Anwis, der führende Sonnenschutzspezialist in Polen und Osteuropa mit eigenständiger Fertigung und dem Vertrieb von innen- und außenliegendem Sonnenschutz, zur Unternehmensgruppe. Die Warema Group ist neben der Produktion von Sonnenschutzsystemen auch auf dem Gebiet der Kunststofftechnik und des Maschinenbaus am Markt tätig.



Das Becker SolarKit ist für alle Warema Vorbau- und Schachtsystem-Rollläden erhältlich









Auch die Fenster-Vorbaumarkisen von Warema gib es mit Solarantrieb









Spart Energie und Stromkosten: Mit dem Becker SolarKit lassen sich Warema Sonnenschutzsysteme netzunabhängig betreiben