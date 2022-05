HOPPE stellt die neue Generation seines eTürbeschlags FingerScan vor (05/10/2022 09:19:54 AM) eTürbeschlag FingerScan – Finger statt Schlüssel

Neue Generation des eTürbeschlags FingerScan von HOPPE mit Fingerscan-Modulen von ekey bietet Vielzahl neuer Modelle und Oberflächen

Integration des Fingerscan-Moduls direkt in den eTürbeschlag ermöglicht „Aufschließen“ und Öffnen der Tür in einer einzigen Handbewegung

ekey bionyx-App lässt komfortables Steuern des eTürbeschlags zu und bietet praktische Zusatzfunktionen



HOPPE stellt die neue Generation seines eTürbeschlags FingerScan vor: Die Fingerscan-Module stammen nun vom Hersteller ekey. Wie zuvor ist das Scan-Modul ergonomisch sinnvoll direkt in den Außentürbeschlag integriert. „Aufschließen“ und Öffnen der Haustür können so – im Gegensatz zur Bedienung von Scannerfeldern neben der Eingangstür – durch einfaches Auflegen des Fingers auf das Fingerscan-Modul in einer einzigen Handbewegung erfolgen. Es ist weder ein Schlüssel, eine Schlüsselkarte noch ein Zahlencode für den Zutritt erforderlich – Verlust, Vergessen oder missbräuchliche Weitergabe sind ausgeschlossen.



Das Einrichten der Benutzer-Profile erfolgt über ein Smartphone mit der ekey bionyx-App. Diese ermöglicht ein komfortables Verwalten von Benutzer-Profilen und bietet hilfreiche Zusatzfunktionen wie den Empfang von Zutritts-Benachrichtigungen oder die Fernöffnung der Tür von unterwegs.





Zahlreiche neue Modelle und Oberflächen

Der eTürbeschlag FingerScan ist in zahlreichen neuen Modellen erhältlich: Bügelgriffe mit runder Stangenform oder mit rechteckigem Querschnitt sowie eine Knopf-Variante als Schmalschild-Garnitur.



Diese ergänzen bekannte Formen, zum Beispiel Bügelgriffe mit D-förmigem Querschnitt oder verschiedene Schutzbeschläge mit Knopf auf Schild und Rosette. HOPPE ist nach wie vor der einzige europäische Hersteller, der Knopf-Garnituren mit integriertem Fingerscan-Modul anbietet.



Alle Modelle sind in den Oberflächen Edelstahl matt (F69) und schwarz matt (F9714M) verfügbar und passen somit zu aktuellen Design-Trends.







