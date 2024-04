Vielfalt für schattige Stunden im Freien (04/08/2024 02:29:02 PM) Perfekt ausgestattet: Outdoor-Sonnenschutz von VALETTA



Die ersten Strahlen der Frühlingssonne sind endlich da und versprechen angenehme Stunden im Freien. Mit dem Ziel, Komfort und Schatten im Freien perfekt zu verbinden, bietet der Linzer Sonnenschutzhersteller VALETTA eine große Palette von Sonnenschutzlösungen, die das Erlebnis draußen neu definieren.



Mit den steigenden Temperaturen und der vermehrten Zeit im Freien wächst auch der Wunsch nach einem komfortablen und geschützten Outdoorbereich. Außenräume werden zunehmend als Erweiterung des Wohnraums gestaltet und vielen Österreicher*innen liegt zunehmend daran, diesen in eine kleine, aber feine Wohlfühloase zu verwandeln. Die zahlreichen Lösungen des Sonnenschutzprofis VALETTA passen zu den unterschiedlichsten Lebensstilen, erhöhen zugleich den Wohnkomfort und schützen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung. Im Sortiment des Linzer Familienunternehmens finden sich genauso traditionelle wie auch innovative Produkte für alle Bedürfnisse: Ob Rollläden, Raffstore, elegante Markisen, klassisch mit Kurbelantrieb, funkmotorisierte oder solarbetriebene Lösungen – der passende Sonnenschutz lässt sich nahtlos in jede Outdoor-Umgebung integrieren.



Sonnenschutz groß gedacht

Die Produkte von VALETTA schützen nicht nur vor Sonne und Wärme, sondern trotzen auch Wind und Wetter, und vereinen modernes Design und Funktionalität. Und sie machen die Wohlfühloase oft noch um das Stückchen größer. Die freistehende Pergolamarkise CUBA-ZIP ist in bis zu 6 x 4 Metern verfügbar und kann auch an Fassaden oder Umzäunungen montiert werden. Das neigbare Tuch ist ideal bei tief stehender Sonne und lässt problemlos Regenwasser ablaufen.

Die gestützte Pergolamarkise BAHAMA-ZIP beschattet mit ihrer Größe von bis zu 6 x 5 Metern freie Flächen, die größer sind als so manches Wohnzimmer. Dank des in die Fallschiene integrierten Spannsystems garantiert sie auch bei großen Anlagenbreiten hohe Stabilität und Tragkraft und durch die zusätzliche Befestigung am Gebäude mittels Säulen ist sie besonders windstabil und sicher.

Die Wintergartenmarkise HAITI-ZIP wirft ebenfalls großzügigen Schatten und ist trotz ihrer Schlankheit robust und stabil. Das Besondere an diesen Markisen: Jedes Modell kann man koppeln und so besonders geräumige Outdoorbereiche schaffen. Cuba und BAHAMA können darüber hinaus mit einem ZIP-Solidscreen senkrecht ergänzt werden.



Lange Haltbarkeit ohne Einsatz bedenklicher Chemikalien

Balkone und kleinere Terrassen lassen sich ebenso mit dem passenden Sonnenschutz in ein kleines, idyllisches Paradies verwandeln. Die breite Palette an unterschiedlichen Markisen von VALETTA macht nicht nur optisch viel her, sondern besticht zudem durch ihre Effizienz. So schützt die LUNA Markise beispielsweise nicht nur Pflanzen und Möbel, sondern auch den Boden im Außenbereich vor übermäßiger Erhitzung. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, zeichnet sie sich durch ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.

Durch ihr stilvolles Design und die Vielfalt an verfügbaren Farben und Designs fügen sich die LUNA Markisen harmonisch in die Architektur und das Design







Copyright: VALETTA, verschiedener Gebäude ein. Das robuste Tuch bleibt in der Kassette geschützt für viele Jahre erhalten. Es ist seit diesem Jahr auch in besonders umweltschonender Ausführung erhältlich: Mit dem Stoff 393 Elements, Oeko Weave von Sattler Sun-Tex kommen Fasern zum Einsatz, die bislang im Produktionsprozess aussortiert und weggeworfen wurden. Jetzt werden diese zu wunderschönen Stoffen mit natürlichen Farbtönen und zarten Texturen verwebt. Ein Anteil von mindestens 30% dieser Fasern gibt dieser Kollektion ihr markantes Aussehen. Das TEXgard Finish schützt dabei bei richtiger Pflege die Gewebe vor Wasser, Schmutz und Umwelteinflüssen.

TEXgard OEKO CLEAN steht für eine PFAS-freie Ausrüstung gemäß neuem OEKO-TEX© STANDARD 100 bei gleichbleibenden technische Eigenschaften mit hoher Stabilität und Wasserabweisung.



Mit der Kraft der Sonne

Die Markisen sind nach wie vor klassisch mit Kurbelantrieb erhältlich, werden jedoch vor allem in motorisierten Ausführungen nachgefragt. Dies bringt zusätzlichen Komfort durch die Steuerung mittels Fernbedienung oder Smart-Home-System. Noch besser geht das mit der LUNA SOLAR Kassettenmarkise. Ihr Solarantrieb inklusive Solarpanel und Akku ist einfach zu montieren und benötigt auch keine Kabelverlegung. Somit eignet sich diese Markise besonders zur Renovierung oder auch Nachrüstung, wenn auf der Terrasse kein Stromauslass vorgesehen wurde.



Auch an das Innere denken

Wenn Terraasse und Co. gut beschattet werden, bleiben auch die dahinter liegenden Räume angenehm kühl. Noch besser übernehmen diese Aufgabe Markisen an Fassaden und Fenstern, wie zum Beispiel die ZIP-Familie von VALETTA. Diese hochfunktionalen Produkte schützen effektiv vor Sonneneinstrahlung und Hitze und ermöglichen eine passive Kühlung, was nicht nur den Komfort verbessert, sondern auch den Energieverbrauch sinken lässt. Flexibel anpassbar an verschiedene Fenster- und Fassadengrößen, eignen sich ZIP-Solidscreens sowohl für Neubauten als auch Renovierungsprojekte und sind in schlichtem Weiß, dezenten Grautönen oder dunklen Anthrazit zeitlose Allrounder. Diese senkrechten Anlagen sind ebenfalls als SOLAR-Ausführung möglich. Und auf Wunsch schützen sie zudem vor Gelse und Co., da sie mit Insektenschutz kombinierbar sind.



Sparen mach Spaß!

Bei VALETTA ist Sonnenschutz mehr als nur ein notwendiges Zubehör ist – es ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Outdoor-Erlebnisses. Damit dem Schattenkomfort zuhause nichts mehr im Weg steht, finden auch dieses Jahr wieder die „Funny Summer“-Aktionswochen statt. Von 1. Februar bis 30. September gibt es 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Markisen. Damit kann der Sommer offiziell kommen.