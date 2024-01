Edgetech auf der FENSTERBAU FRONTALE 2024 (01/24/2024 10:22:22 AM) Super Spacer® macht automatische Fensterproduktion effizienter



"Dass die Fensterbaubranche unter immensem Druck steht, ist nichts Neues. Daher ist Effizienz unser Leitmotto für die Fensterbau", so Joachim Stoß, Vice President International Sales bei Edgetech Europe/Quanex Inc. Wenn der Hersteller des flexiblen, silikonbasierten Abstandhalters von Effizienz spricht, sind damit gleich mehrere Dimensionen gemeint.



Potenzial für mehr Energieeffizienz in der Produktion

Da ist natürlich der Dauerbrenner "energieeffiziente Produktion". Das Super Spacer® Abstandhaltersystem besteht im Wesentlichen aus einem Strukturschaum, der nicht unter hoher Hitze aufgebracht werden muss wie thermoplastische Spacersysteme. Es müssen keine Maschinen vorgeheizt und am Laufen gehalten werden, umgekehrt fallen auch keine Abkühlzeiten an. Dank der Applikation von der Rolle entfallen darüber hinaus gleich mehrere Schritte, die rigide Abstandhalter in einem vorgeschalteten Prozess vor dem Zusammenfügen auf der Linie durchlaufen müssen.



Garant für mehr Prozesseffizienz

Wir können also auch einen Haken beim Thema "prozesseffiziente Produktion machen", erläutert Joachim Stoß weiter. Natürlich fallen auch minimale Rüstzeiten für das Wechseln der Rollen an, fährt der erfahrene Isolierglasexperte fort, aber wichtig sei nach seiner Ansicht die Betrachtung des gesamten Prozesses bis zum Versand. Ist das Warme Kante System Super Spacer® tatsächlich effektiv im Sinne von hoher Qualität gepaart mit hoher Leistung und hoher Verfügbarkeit? Die Eigenschaften des Super Spacer® ermöglichen eine äußerst präzise, scharfkantige Applikation und unterstützen damit das Null-Fehler-Ziel in der Produktion. Auch das Handling schwerer und großer Scheiben ist kaum fehleranfällig, denn der Randverbund ist sofort stabil. Last, but not least, verträgt sich der Strukturschaum mit allen gängigen Dichtstoffen wie Hot Melt Butyl, Polyurethan, Silikon und Polysulfid.



Verbesserter Wärmeschutz im Gebäude

Als Pionier für metallfreie Warme-Kante-Abstandhaltersysteme mit jahrzehntelanger Erfahrung überzeugt Super Spacer® auch bei den eigentlichen Kernaufgaben eines Randverbunds wie Ästhetik, Haltbarkeit, Dichtigkeit, Aufnahme von Windlasten und effiziente Wärmedämmung. So ist Super Spacer® mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ von bis zu 0,029 [W/mK] einer der energieeffizientesten Abstandhalter auf dem Markt, Passivhaus-zertifiziert und ist in der höchste Effizienzklasse phA+ eingestuft.



Edgetech auf der Messe FENSTERBAU FRONTALE: Halle 7A, Stand 7-302