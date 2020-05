Stellenangebot Position:

Allroundhandwerker (m/w/d) Region:

Rheinland-Pfalz Klassifizierung:

Montage Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ich suche einen engagierten



Allroundhandwerker (m/w/d)

in Vollzeit



für Fenstermontage, Messebau, Trockenbau, Entrümpelungen, Gartenarbeit, CNC-Fräsarbeiten und vieles mehr für ein langfristiges Arbeitsverhältnis.



Ich erwarte Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Teamfähigkeit. Erfahrungen in einem der Tätigkeitsfelder sowie Führerschein der Klasse B/BE sind von Vorteil, aber nicht zwingend.

Ich biete gute Verdienstmöglichkeiten, modernstes und komfortabelstes Werkzeug und Maschinen für spannende Aufgaben, krisensicheres Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsumfeld.



Ich freue mich über Ihre Bewerbungsunterlagen sowie Gehaltsvorstellungen per E-Mail an die unten angegebene E-Mail-Adresse. Gerne können Sie mich auch telefonisch erreichen. Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Dominic Germann Landgrafenstr. 20 66953 Pirmasens Telefon: 0176/71199834 e-Mail: dghaus@gmx.net