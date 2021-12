Glasinnenwand OFFICE ergänzt MB-HARMONY von ALUPROF (11/30/2021 01:12:22 PM) Schnelle Installation, hohe Dauerhaftigkeit und zuverlässiger Schallschutz



Zur Ergänzung des Systems MB-HARMONY, das rasche Montage mit hoher Lebensdauer verbindet, hat ALUPROF eine neue Glasinnenwand unter der Bezeichnung OFFICE entwickelt. Passend zum Namen ist sie vor allem für Büroräume konzipiert, bewährt sich jedoch auch in anderen Einsatzbereichen.



Großzügige Glasflächen sorgen nicht nur für eine helle Atmosphäre, sie verleihen Räumlichkeiten auch einen zeitlos eleganten Touch. Die neue einfach verglaste Innenwand MB-HARMONY OFFICE von ALUPROF ist bis zu einer Größe von 3,6 Metern erhältlich; in Verbindung mit den gerade einmal 31 mm breiten Profilen entsteht so ein offener und freundlicher Gesamteindruck.



Da ALUPROF weiß, dass Diskretion oft ebenso wichtig ist wie Transparenz, bietet OFFICE bereits eine standardmäßige Schalldämmung von 39 dB. Durch Nutzung der doppelverglasten Variante DUO erhöht sich diese auf bis zu 48 dB. Auch Verbunds- oder Sicherheitsglas in 10-12 mm stehen zur Auswahl.



ALUPROF legt großen Wert auf die beliebige Kombinierbarkeit der Wände von HARMONY-MB: Sowohl OFFICE als auch DUO basieren auf den gleichen Grundelementen. Verbinder und Zubehör wurden auf ein Minimum beschränkt, um die Montage so schnell und einfach wie möglich zu machen. Vorfertigung und Installation finden ohne Spezialwerkzeuge direkt vor Ort statt, und an den Wänden werden keine Acrylfugen benötigt. Mithilfe des Universalrahmens integrieren Anwender Türen aller Art. Auch farbliche Vorlieben finden Berücksichtigung: Das System kann in Eloxal, in sämtlichen RAL-Farben sowie in den ADEC-Farbtönen von Holz und Beton ausgeführt werden.



Die akustischen Eigenschaften von MB-HARMONY OFFICE wurden im Labor des Schiffbau- und Forschungszentrums Gdańsk ausführlich geprüft und bestätigt. Der Verglasungsbereich umfasst ESG 10, ESG 12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2 sowie VSG 55.2 mit Schallschutzfolie und VSG 66.2 mit Schallschutzfolie. Beide Wände des Systems können ab sofort bei ALUPROF bestellt werden.









ÜBER ALUPROF SA

ALUPROF SA ist einer der führenden globalen Hersteller von Aluminiumsystemen für die Bauwirtschaft und Teil der Unternehmensgruppe Grupa Kęty SA. Das qualitativ hochwertige Sortiment umfasst Fenster-, Türen-, Fassaden-, Rollladen- und Torsysteme und bietet darüber hinaus verlässliche Brandschutz- und zertifizierte Passivhauslösungen. Eine umfangreiche logistische Infrastruktur und ein moderner Maschinenpark ermöglichen neben der eigenen Profilherstellung und Lackiererei absolute Unabhängigkeit und Flexibilität auf dem Markt. ALUPROF ist das führende und umsatzstärkste Unternehmen der Unternehmensgruppe Grupa Kęty und verzeichnet seit vielen Jahren kontinuierliches Wachstum auf Märkten weltweit.





ÜBER GRUPA KĘTY SA

Die Unternehmensgruppe Grupa Kęty SA ist das modernste und am schnellsten wachsende Unternehmen der Aluminiumbranche in Polen. Sie besteht aus einer Holding mit 25 Tochtergesellschaften, die in Polen und international aktiv sind, zusammen rund 90.000 Tonnen Rohaluminium pro Jahr verarbeiten und ihre Produkte in mehrere Dutzend Länder Europas und der Welt verkaufen.



Die Gruppe Kęty ist polnischer Marktführer für Aluminiumprofile, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Zur Liste ihrer ca. 4.400 Kunden gehören internationale Konzerne, große und mittlere Unternehmen sowie Großhandlungen und Handwerksbetriebe aus nahezu allen Industriezweigen – von der Baubranche über die Automobilindustrie, Innenausstattung, den Elektromaschinenbau bis hin zur Lebensmittelindustrie.



Die Gruppe Kęty hat fast 5.146 erfahrene und qualifizierte Beschäftigte. Das Unternehmen erzielt knapp 623 Millionen Euro konsolidierten Umsatz aus dem Verkauf und exportiert 46 Prozent seiner Produkte in alle Länder Europas und einige weltweit.







Die neuen Glasinnenwände des Systems teilen Räume harmonisch und ästhetisch auf





MB-HARMONY genügt auch hohen Schallschutz-Ansprüchen





MB-HARMONY OFFICE und DUO sind zum Einsatz in Büros prädestiniert





Mit dem neuen System werden bis zu 3,6 m hohe gläserne Innenwände realisiert





Die Lösungen von MB-HARMONY lassen sich im gleichen architektonischen Raum nutzen



Bildrechte: Aluprof SA.