Alles im grünen Bereich



Endlich stehen die Ampeln auf Grün – und ADLER kann auf der Messe Holz-Handwerk in Nürnberg von 12. bis 15. Juli 2022 wieder unter Beweis stellen: „In unseren Adern fließt GRÜNE Farbe!“ Denn Österreichs führender Hersteller von Lacken, Beizen und Fensterbeschichtungen hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben und präsentiert bei der Branchenzusammenkunft sein rundum grünes Farb-Wahl-Programm: Umweltfreundliche Wasserlacke und mit dem green-Label ausgezeichnete Beschichtungen stehen am Stand 414 in der Halle 10.1 im Mittelpunkt.



Grün, grün, grün …

ADLER zeigt, wie Möbel- und Fensterhersteller endlich auf einen grünen Zweig kommen können: Mit der Verwendung der nachhaltigen Beschichtungen von ADLER! Denn so tragen sie nicht nur zum Umwelt- und Klimaschutz bei, sondern können ihren Kunden auch ein gesünderes Wohngefühl garantieren. Sämtliche green-Produkte werden nämlich nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Gerade letztere ist ein oft unterschätzter, aber entscheidender Nachhaltigkeits-Bestandteil: Hochwertige Beschichtungen sorgen dafür, dass Waren länger genützt werden können. Das reduziert Ressourcenverbrauch und Renovierungsaufwand.



… ist meine liebste Farbe

Apropos reduzieren: Die Umstellung auf Wasserlacke bringt für Holzverarbeiter noch weitere Vorteile mit sich. Durch die niedrigere Auftragsmenge und geringere Reinigungs- und Entsorgungskosten sparen Wasserlack-Verarbeiter bares Geld! Und was Beständigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Optik & Haptik betrifft, ist das Lackieren mit Wasserlacken mittlerweile wirklich „dasselbe in Grün“: Dank der innovativen und hochwertigen Beschichtungen von ADLER läuft alles nach Plan – eben alles im grünen Bereich!



Einfach doppelt so gut

Übrigens: Statt eines separaten Auftritts auf der zeitgleich stattfindenden Fensterbau Frontale präsentiert ADLER seine Beschichtungskompetenz heuer gebündelt: Am Messestand auf der Holz-Handwerk erwarten die Besucher auch zahlreiche Produkt- und Technologie-Highlights aus dem Fenster- und Bautenbereich, wie u.a. die neue ADLER Pyrolan Brandschutzbeschichtung. Oder das eigens für die Sanierung von historischen Kasten- und Verbundfenster entwickelte ADLER Histo-System: Denn grüner, als alte Bausubstanz durch eine Renovierung länger nutzbar zu machen, geht’s nicht! Wer jetzt glaubt, wir loben ADLER über den grünen Klee, überzeugt sich am bestens selbst – vom 12. bis 15. Juli in der Halle 10.1 | Stand 10.1-414 auf der Messe Holz-Handwerk in Nürnberg!



ADLER – In unseren Adern fließt Farbe

Mit rund 670 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 22.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden in über 30 Ländern weltweit. ADLER hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger Produktionsstandort ist die ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol (A). Als eines der ersten Unternehmen seiner Branche ist ADLER seit 2018 zu 100% klimaneutral. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.





Chill mal: Mit Wasserlacken von ADLER fällt es Holzverarbeitern leicht, Ruhe zu bewahren. (Fotohinweis: ADLER)





Es grünt so grün: Mit ganz viel Grün und Wasserlacken von ADLER wohnt sich’s besser. (Fotohinweis: ANREI | www.anrei.at)





Auch in Weiß: Grün ist es allemal, wenn die Lebensdauer von Fenstern durch eine Sanierung mit dem ADLER Histo-System verlängert wird. (Fotohinweis: ADLER)