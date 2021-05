Stellenangebot Position:

Groß und Aussenhandelskaufmann(in) und/oder Handelsvertreter(in) Region:

Nordrhein-Westfalen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ihre Aufgaben:



Verkauf von Wintergärten, Fenster - und Türen, Sonnenschutz

an Endkunden im Großraum Rheinland.

Planung, Beratung,Verkauf in der 1000 qm großen Ausstellung

oder beim Endverbraucher vor Ort.



Kaufmännische und technische Kundenbetreuung



Ihr Profil:



Sie besitzen bereits Erfahrung im Außendienst, in der Wintergarten und Fensterbranche.

Sie sind eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude am Verkauf

Sie verfügen über kaufm. Verhandlungsgeschick mit gutem techn. Verständnis



Wir bieten Ihnen eine eigenverantwortliche, interessante Tätigkeit mit einem leistungsbezogenen Gehalt aus Fixum und Provision. Als Handelsvertreter erhalten Sie eine interessante Provision.



Fortuna Wintergarten versteht sich auf Lösungen von A-Z mit Produkten Rund um das Haus. Die Spitzenhersteller unserer Branche "MADE in Germany " haben wir im Programm und das erfordert analog eine Spitzenberatung. Sie erhalten eine gründliche Einarbeitung in die Produkte und Betriebsstrukturen und erfahren entsprechende Unterstüzung durch die Vertriebsleitung.



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter

www.Fortuna-Wintergarten.de



Für Rückfragen steht Ihnen unser Verkaufsleiter Herr Thomas Köhler

gerne unter 02173-9445913 zur Verfügung.



Bewerbungen richten Sie bitte an unten stehende Anschrift. Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH Herr Thomas Köhler Opladenerstr. 155 40764 Langenfeld Telefon: 02173/18805 e-Mail: thomas.koehler@fortuna-wintergarten.de