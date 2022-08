Verstärkung des SELVE-Vertriebsteams (08/22/2022 02:11:34 PM) Verstärkung des SELVE-Vertriebsteams

Er ist selbst „Handwerker durch und durch“ und bringt seine jahrelange Vertriebserfahrung jetzt für das Lüdenscheider Familienunternehmen ein: Marius Forstmann (43) berät und betreut seit rund sechs Monaten SELVE-Fachkunden. Als Außendienstmitarbeiter ist er viel in seinem neuen Verkaufsgebiet unterwegs, das neben Teilen von NRW, auch das südliche Niedersachsen sowie Nordhessen umfasst.



Seine Maxime heißt „ständig Weiterlernen und offen für Neues sein“. Anfang April hat Marius Forstmann seine Tätigkeit im SELVE-Vertriebsteam begonnen und sich damit auch eine neue Branche eröffnet. In puncto Vertrieb betritt der 43-Jährige jedoch keineswegs Neuland. Der

Betriebswirt des Handwerks war zuletzt gut ein Jahrzehnt im Außendienst eines international bekannten Unternehmens von Produkten für Handwerk und Industrie tätig und arbeitete dort als regionaler Key-Account-Manager. Davor hatte der gelernte Landmaschinenmechaniker an der Fachschule für Technik sein Wissen im Bereich Maschinentechnik ausgebaut und bei seinem damaligen Arbeitgeber für Druckluft-, Vakuum- und Dosiertechnik die technische Schnittstelle zum Außendienst bekleidet.



Nach insgesamt mehr als 20 Berufsjahren suchte Marius Forstmann eine neue berufliche Herausforderung – und hat sie beim Lüdenscheider Komplettanbieter SELVE gefunden. „Die eigene Produktion, das umfassende Produktsortiment mit innovativen Lösungen in der Antriebs-, Steuerungs- und Rollladentechnik und die Tatsache, dass SELVE ein erfolgreich gewachsenes Familienunternehmen ist“, waren für ihn ausschlaggebend: Sein Background als Handwerker ermögliche es ihm zudem, „die Fachkunden auf Augenhöhe sowie mit technischem und kaufmännischem Sachverstand zu beraten“.



Nach der Einarbeitung am Lüdenscheider Hauptsitz, nach detaillierten Einblicken in die verschiedenen Abteilungen, Prozesse sowie die Produktion und Inhouse-Schulungen ist der Außendienstmitarbeiter bereits seit Mai „on the road“ – und das „mit großer Begeisterung“. Der Münsterländer hat die Nachfolge von Andreas Schulte übernommen und im Verkaufsgebiet bereits das Gros der SELVE-Fachpartner persönlich kennengelernt. Sowohl im Lüdenscheider Unternehmen als auch direkt bei den Fachhandwerkern sowie Fachkunden vor Ort fühlt er sich „absolut herzlich aufgenommen“. Durch das umfangreiche Produktprogramm gebe es zu den Fachpartnern reichlich Anknüpfungspunkte, in den passgenauen SELVE-Lösungen sieht Marius Forstmann für diese enorme Vorteile. Ob moderne Antriebstechnik, ob komfortable Produkte zur Steuerung sowie auch zur kompletten Hausautomation mit Smart-Home oder spezielle Lösungen für den 2. Flucht- und Rettungsweg, darunter das extrem schnelle Notbediensystem MAN Rescue – SELVE hat viele Innovationen und Möglichkeiten zur Kundenansprache zu bieten, so der 43-Jährige.



In seiner Freizeit widmet sich der zweifache Vater seiner Familie, legt selbst bei verschiedensten Arbeiten Hand an seinem Haus in Rheine an und spielt leidenschaftlich gern E-Gitarre sowie Schlagzeug.