Ihr Fenster kann noch mehr (05/19/2022 11:24:59 AM) ITEXINO macht Smart Home zum Kinderspiel



Die eigenen Räume komfortabel vernetzen: Mit den Smart Home-Lösungen von TEXINO schafft man mit wenigen Klicks ein gesundes und sicheres Zuhause. Was in Sachen Fenster- und Türautomation möglich ist und wie man mit TEXINO-Lösungen Haus oder Wohnung zeitgemäß einrichtet, ist nun auf einer eigens geschaffenen Webseite der neuen VEKA Marke zu sehen.



Ende 2021 wurde die exklusive Partnerschaft zwischen zwei Marktführern bekanntgegeben – jetzt bekommt die Zusammenarbeit von Homematic IP und VEKA sowohl einen Namen als auch ein Gesicht. Mit



dem Launch der neuen TEXINO-Webseite erhalten gemeinsam entwickelte intelligente Fenster- und Fassadenlösungen ihre eigene Marke und Plattform: https://www.texino.eu/

Keine Angst vor komplexen, teuren Systemen und anfälligen Schnittstellen: Mit der neuen Marke TEXINO stehen bereits in Kürze einfache und sichere Smart Home-Lösungen zur Verfügung, die untereinander lückenlos kompatibel sind.



Was ist TEXINO?

Die neue Marke TEXINO vereint die Kompetenzen zweier Premium-Anbieter: eQ-3, von Berg Insight wiederholt zum europäischen Marktführer für Whole-Home-Systeme gekürt, bringt sein Smart Home-System Homematic IP in die Partnerschaft ein. Die VEKA Gruppe ist mit den beiden Systemgebern VEKA und GEALAN Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Fensterprofile. Beide Spezialisten bündeln nun ihr Know-how. Das Ergebnis: Nutzerfreundliche, qualitativ hochwertige und dennoch bezahlbare Fenster-, Türen- und Verschattungs-Lösungen für alle, welche ganz komfortabel das Leben erleichtern und gesünder gestalten: Vom perfekten Raumklima im Schlafzimmer übers automatische Türöffnen bis hin zur idealen Raumtemperatur.



Muss ich Smart Home-Profi sein?

Mit TEXINO-Produkten bekommen Fensterhersteller einen einfachen und sicheren Einstieg in das Geschäftsfeld Smart Home. Die unkomplizierten Lösungen schaffen wertvollen Zusatznutzen am Fenster.

Neben den getesteten Produkt-Kombinationen ist bei TEXINO das Rundum-Sorglos-Paket gleich mit dabei: Anleitungen zum Einbau, Schulungsprogramme und persönlicher Support machen den Start ins Thema Fenster- und Türautomatisierung zum Kinderspiel.

Das Fachbetriebs-Netzwerk von eQ-3 unterstützt Fensterhersteller so, dass es genau zu deren täglichem Geschäft passt: Will man die bestehenden Smart Home-Komponenten aus dem breiten Homematic IP-Portfolio verbauen, übernimmt der eQ-3 Fachbetrieb die Installation. Möchten Fensterhersteller die eigene Expertise erweitern, können sie sich mit TEXINO-Unterstützung das notwendige Know-how aneignen und Installation und Einrichtung der Smart Home-Lösungen selbst vornehmen.



Einfach und sicher

Die TEXINO-Lösungen sind so konzipiert, dass sie nicht nur kinderleicht verbaut und installiert, sondern auch intuitiv genutzt werden können. Nutzerinnen und Nutzer profitieren zudem von der mehrfach ausgezeichneten Sicherheit von Homematic IP. Das System von eQ-3 wurde bereits zum fünften Mal in Folge durch den VDE für IT-, Protokoll- und Datenschutz zertifiziert. Die Steuerung funktioniert einfach und zeitgemäß: Intelligente Fenster werden einfach per Taster oder über die kostenlose Homematic IP-App gesteuert – jederzeit und von überall. Der vernetzte Rollladen lässt sich wahlweise mittels Sprachbefehl öffnen oder schließen.



TEXINO bietet ausgesuchte Komponenten, die mit den mehr als 150 smarten Produkten von Homematic IP erweiterbar sind. Der Vorteil: Nutzende haben fast unbegrenzte Möglichkeiten, ihr Smart Home sogar nachträglich auszubauen. Gleichzeitig profitieren sie von jahrelanger Erfahrung und Expertise von Marktführern.

Willkommen bei TEXINO, unserer Smart Home-Welt rund um Fenster und Türen: https://www.texino.eu/