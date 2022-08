Gebäudehülle für eine moderne Arbeitswelt (08/03/2022 09:49:20 AM) Neubau des Olympus Campus in Hamburg nach Entwurf von gmp Architekten mit Wärme- und Sonnenschutzgläsern vom Flachglas-Experten Radeburg aus dem SAINT-GOBAIN Netzwerk CLIMAplusSECURIT



Das Hamburger Viertel Hammerbrook wurde einst im Krieg fast vollständig zerstört. Heute ist es eine der beliebtesten Bürostandorte der Hansestadt. Von mehreren Kanälen durchzogen, bietet es darüber hinaus auch großen Naherholungswert. Geplant ist deshalb, aus Hammerbrook in den kommenden Jahren ein attraktives Viertel mit einer Durchmischung der Nutzungen Büro, Wohnen und Kultur zu machen.



Inmitten dieses strukturellen Wandels fällt auch der Bau des neuen Firmensitzes des Medizintechnikherstellers Olympus, genannt Olympus Campus. Das in Klinker und Glas gehüllte, 2021 von der ARGE Olympus Campus mit den gmp Architekten als Generalplaner fertiggestellte Gebäude steht an der Ecke Wendenstraße/Heidenkampsweg; letzterer ist einer der beiden Hauptverkehrsachsen durch Hammerbrook. Errichtet auf einer quadratischen Grundfläche von rund 8.600 Quadratmeter, setzt sich der Neubau aus drei sieben- bis elfgeschossigen, L-förmigen Baukörpern zusammen. Diese sind über gläserne Fugen miteinander verbunden; im Inneren bildet der Komplex zwei Atrien und zwei begrünte Innenhöfe aus. Der Haupteingang des Olympus Campus liegt an der Gebäudeecke zur Hauptstraße, Nebenzugänge mit kleinen Vorplätzen befinden sich an den zum Straßenraum leicht zurückgesetzten Kopfenden der Gebäudeteile. Kommunikativer Mittelpunkt des Firmensitzes ist das zweigeschossige und durch ein Atrium natürlich belichtete Foyer. Von dort gelangt man über eine Freitreppe in den Schulungs- und Konferenzbereich.





Auf über 47.500 Quadratmetern verteilen sich die Flächen für Büros und deren Serviceeinrichtungen. Die jeweils 14,5 Meter tiefen Geschossebenen werden von beiden Seiten natürlich belichtet und ermöglichen eine flexible Grundrisseinteilung von Einzelbüros bis hin zu Open Spaces.



Zur modernen Arbeitsumgebung dieses Neubaus trägt auch seine hocheffiziente Gebäudehülle bei. Zur Straßenseite im Erdgeschoss wurden Sonnenschutzgläser des Typs COOL-LITE XTREME 70/33 verbaut, in den Obergeschossen der Wärmeschutz CLIMATOP ECLAZ mit hohem Tageslichteintrag.

Licht und Glas sind zentrale Elemente. Die Pfosten-Riegel-Elemente sind verglast mit dem neutralen und transparenten Sonnenschutzglas COOL-LITE XTREME 70/33. Mit einer Gesamt-Energiedurchlässigkeit g-Wert = 30 % können die Kühllasten im Sommer erheblich reduziert werden, die Selektivität ist hier größer als 2.

Die Fensterelemente in den Innenhöfen lassen ebenfalls viel natürliches Licht in das Gebäude – hier fiel die Wahl auf das Wärmeschutzglas CLIMATOP ECLAZ, das sich durch sehr hohe Lichttransmissions- und g-Werte auszeichnet. In allen Verglasungen kommt der SWISSPACER Ultimate zum Einsatz.





Objektdaten



Objekt: Olympus Campus Hamburg

Zentrale des japanischen Konzerns Olympus für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika Hamburg

Bauherr: Projektgesellschaft Campus Properties 1 GmbH & Co. KG / Projektentwicklung und Realisierung ZECH Group SE

Standort: Wendenstraße / Ecke Heidenkampsweg, Hamburg- Hammerbrook

Architekt: gmp Architekten, Hamburg

Gläser: CLIMATOP ECLAZ® mit SWISSPACER ULTIMATE, EMALIT-H, CLIMATOP COOL-LITE® XTREME 70/33 mit SWISSPACER ULTIMATE

Glasverarbeitung: CSP Flachglas-Experte Radeburg, vandaglas GmbH Bauzeit: 2017-2021



Weitere Informationen:

Saint-Gobain Building Glass Deutschland

www.saint-gobain-glass.de









Eleganz aus Glas und Licht: Die hocheffiziente Gebäudehülle des Olympus Campus in Hamburg (Generalplaner gmp Architekten) bietet großzügig gestaltete Arbeitsräume mit hochwertigen Sonnen- und Wärmeschutzgläsern von Saint-Gobain und seinem Partnernetzwerk CLIMAplusSECURIT

Foto: Markus Bredt







Hof mit Aussicht: Das Wärmeschutzglas

CLIMATOP ECLAZ lässt in den oberen

Geschossen viel Licht ins Gebäude.

Die Pfosten-Riegel-Fassade gestalteten die CSP

Flachglas-Experten aus Radeburg/vandaglas mit

neutralem und transparentem Sonnenschutzglas

COOL-LITE XTREME.

Foto: Markus Bredt







Moderne Arbeitswelt: Auf über 47.500 Quadratmetern verteilen sich die Büros und

Serviceeinrichtungen am neuen Olympus Campus Hamburg. Die drei Baukörper sind

über gläserne Fugen miteinander verbunden.

Foto: Markus Bredt