Einbruchhemmende Rollladenkästen von Beck+Heun Geprüfte Sicherheit

Rund 40 Prozent aller Einbruchsversuche scheitern schon im Versuchsstadium. Grund hierfür sind unter anderem die immer häufiger eingebauten einbruchhemmenden Fenster oder Türen. Einbrecher versuchen schnell und lautlos vorzugehen. Gelingt dies nicht innerhalb von 10 Sekunden, bleibt es beim Versuch. Vor diesem Hintergrund ist die Investition in einbruchhemmende Einbauten gleich mehrfach sinnvoll. So werden nicht nur Einbrüche vermieden, sondern können auch die Anforderungen von einigen Sachversicherern nachweislich erfüllt werden.



Härtetest bestanden

Als einer der ersten Hersteller bietet Beck+Heun einbruchhemmende Rollladenkästen mit einer Widerstandsklasse bis Resistance Class (RC) 3 an. Bereits Anfang 2019 haben der Rohbau-Einbaukasten ROKA-THERM 2 RG RC 2 und der Aufsatzkasten ROKA-TOP RG RC 3 entsprechende Prüfungen des ift Rosenheim erfolgreich durchlaufen. Geprüft wurden die



Foto: Beck+Heun Rollladenkästen mit fest definierten Werkzeugen und über einen Zeitraum von fünf Minuten. Zudem waren die Rollladenkästen mit ebenfalls nach RC 3 geprüften Fenstern in Wänden mit drei unterschiedlichen Mauerwerksbaustoffen, Bims, Tonziegel und Porenbeton, eingebaut. Alle Einbruchsversuche wurden nach über sechs Minuten erfolglos abgebrochen. Daneben gehörte auch ein Pendelschlagtest mit 150 kg schweren Zwillingsreifen sowie eine statische Belastungsprobe mit 600 kg Auflast zu den Prüfungen nach RC 3.



Innere Werte

Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, werden in die RC 3-Kastensysteme von Beck+Heun neben den üblichen Verstärkungen Stahlbügel eingeschäumt. Diese stabilisieren das Bauteil nicht nur zusätzlich, sondern weisen so enge Abstände auf, dass die zulässigen Durchbruch­größen unterschritten werden. Gleichzeitig verfügen die RC 3-Kastensysteme dank ihres optimierten Aufbaus über die gleichen Wärmedämm-und Schallschutzeigenschaften wie die Basisvarianten. Auch optisch sind die nach RC 2 und RC 3 geprüften und bis zu einer Länge von 3.000 mm zugelassenen Kästen nicht zu unterscheiden.



Nachweislich sicher

Neben der erhöhten Sicherheit bieten die RC 3-geprüften Varianten auch die Möglichkeit, günstige KfW-Kredite für einbruchhemmende Bauweisen zu erhalten. Zusätzlich kann der Nachweis der Erfüllung der Anforderung an einbruchhemmende Einbauten nach DIN EN 1627-1630 bei Gebäudeversicherern vorgelegt werden, um einen einbruchhemmenden Standard der Außenwände zu dokumentieren.



Weitere Informationen:

www.beck-heun.de