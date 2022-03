Von privaten Fotos bis klassische Motive (03/04/2022 10:14:34 AM) DRUTEX erweitert Angebot an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Türen



Egal, ob das eigene Haustier, ein Foto des vergangenen Urlaubs oder doch lieber ein klassisches Motiv wie die Freiheitsstatue: DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, erweitert das Angebot um sandgestrahlte sowie bedruckte Glasscheiben für Türen. „Damit heben wir die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten auf ein neues Level“, betont Marcin Kloska, Sales Director bei DRUTEX S.A. Das Unternehmen ist in der Lage jedes beliebige Motiv, Foto oder Logo auf der eigenen Tür abzubilden.



Bei sandgestrahlten Türen arbeitet ein Sandstrahl unter hohem Druck die gewünschten Muster in die Scheiben. DRUTEX hat dafür in eine hochmoderne Maschine investiert, die auch hoch komplexe Motive gestalten kann. Diese können als matte Form auf klarem Glas beziehungsweise als klare auf Mattem abgebildet werden. Diese neue Gestaltungsmöglichkeit beeinflusst dabei die Lieferzeit gegenüber standardverglasten Türen nicht. Neben sandgestrahlten Türen bietet DRUTEX auch die Möglichkeit, Türglas zu bedrucken. Auf sogenanntem Einscheibensicherheitsglas (ESG-Glas) kann ebenfalls jedes Motiv umgesetzt werden – egal ob schwarz-weiß oder farbig.



„Individuelle Lösungen werden bei uns großgeschrieben“, hebt Kloska hervor. „Bedrucktes oder sandgestrahltes Glas ist Ausdruck von Persönlichkeit. Sei es, um das Corporate Design zu unterstreichen, Informationen zu vermitteln oder um dekorative und funktionelle Aufgaben zu erfüllen. Mit der Angebotserweiterung der Türen können wir noch besser auf die individuellen Wünsche unserer Kunden eingehen.“



Der Hersteller von Fenster, Türen und Rollläden hat die neuen Gestaltungsmöglichkeiten bereits auf den ersten Messen präsentiert. Besucher der Messe SAIE Building & Construction in Bari, der Mailänder Messe MADE expo, der BUDMA in Posen oder der IBS in Orlando konnten sich schon ein erstes Bild machen. „Wir freuen uns, dass unsere Lösung so gut bei den Besuchern ankommt“, sagt Kloska. In Deutschland wird DRUTEX die neue Technologie erstmals auf der Fensterbau Frontale in Nürnberg vom 12. bis 15. Juli präsentieren.



Weitere Informationen:

www.drutex.de.









DRUTEX erweitert das Angebot an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten um sandgestrahlte und bedruckte Glasscheiben für Türen.





Mit dem Angebot an oberflächenbearbeiteten Türen ist es möglich, jedes beliebige Motiv, Foto oder Logo auf die eigene Tür zu bringen – sowohl in schwarz-weiß als auch farbig.





Für Messeauftritte kreiert DRUTEX immer passende Motive: Für die Messe in Orlando, Florida, hat der Hersteller aufgrund des nahegelegenen Kennedy Space Center der NASA etwa eine bedruckte Tür mit einem Astronauten präsentiert.





DRUTEX hat die neuen Gestaltungsmöglichkeiten bereits auf den ersten Messen präsentiert, wie hier in Orlando, Florida.





Bildquelle: DRUTEX S.A.