CSP Glaskalender 2022 (12/09/2021 01:19:05 PM) Das praktische Nachschlagewerk für die Glasbranche



Von Experten für Experten: Die neue Ausgabe des beliebten Handbuches steht Architekten, Planern und Verarbeitern ab sofort zur Verfügung.



Der CSP Glaskalender 2022 bietet auf rund 240 Seiten gesammeltes Wissen zum Thema Glas. Das Nachschlagewerk im Hosentaschenformat ist die ideale Unterstützung im Alltag von Architekten, Planern und Verarbeitern. Damit bieten die Flachglas-Experten von CLIMAplusSECURIT, dem Partnernetzwerk von Saint-Gobain, präzise Antworten auf glasspezifische Fragen.



Die Edition 2022 bündelt in zehn Kapiteln Informationen rund um den vielseitigen Werkstoff Glas. Produkte sowie deren Anwendungen und Verarbeitung werden im Detail beschrieben und erklärt. Zudem enthält der Glaskalender wichtige Prüf- und Anwendungsnormen sowie aktuelle Richtlinien. Praktische Tipps, Tabellen und Bildmaterial runden den Nachschlageklassiker ab.



Das alphabetische Register aller relevanten Begriffe erleichtert die Orientierung beim Nachschlagen. Ein übersichtliches Kalendarium mit Schulferien und wichtigen Messeterminen hilft bei der Planung. Auch ist ausreichend Platz für Notizen, jeweils am Ende der Kapitel.



Der Glaskalender 2022 steht auf der CSP Website unter „Aktuelles“ ab sofort als PDF zum Download zur Verfügung (https://www.climaplus-securit.com/aktuelles/glaskalender). Ein gedrucktes Exemplar kann gegen eine Schutzgebühr über die Website bestellt werden. Kostenfrei gibt es den Kalender bei vielen CSP Partnern – auch in Ihrer Nähe.



Geballtes Wissen - handlich und kompakt: Der CSP Glaskalender 2022 ist das ideale Nachschlagewerk für Architekten, Planer und Verarbeiter.

CLIMAplusSECURIT – Die Flachglas-Experten:

Glas ist Vielfalt. Ganz gleich, ob Sie ein Null-Energie-Haus, ein selbstreinigendes Glasdach, einbruchshemmende Schaufenster, einen intelligenten Sonnenschutz, eine stille Wellness-Oase oder eine anspruchsvolle Innenraumgestaltung planen: Glas kann das. Denn dank zukunftsweisender Fertigungs- und Veredelungstechnologien eröffnet Flachglas faszinierende Möglichkeiten, Immobilien funktional und ästhetisch aufzuwerten.



Um Ihnen für jede Idee die beste Lösung anbieten zu können, haben sich deshalb bereits 1985 unter der Dachmarke CLIMAplusSECURIT® über 50 hochspezialisierte Glasverarbeiter aus ganz Europa zu einem der führenden Expertennetzwerke für Flachglas-Erzeugnisse zusammengeschlossen. Jeder Partner bringt seine individuellen Kompetenzen und seine Leidenschaft für Glas ins Portfolio ein. So erhalten Sie die ganze Vielfalt multifunktionaler Verglasungen aus einer Hand – auf höchstem Qualitätsniveau, mit individueller Beratung und immer ganz in Ihrer Nähe.



Durch die enge Zusammenarbeit erfahrener mittelständischer Unternehmen, durch die gemeinsamen Qualitätsstandards und die starke Partnerschaft mit dem Floatglas-Hersteller SAINT-GOBAIN finden Sie bei CLIMAplusSECURIT® immer die optimale Glaskombination – für Aufgaben wie Energieeinsparung, Lärmschutz, Sonnenschutz und Sicherheit genauso wie für Selbstreinigung und Design. Auch übergroße und gebogene Fenster zählen zum Leistungsspektrum. Kooperationen mit ausgewählten Betrieben in Ihrer Region garantieren dabei durchdachte Komplettlösungen ohne Kompromisse. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den Erfolg Ihres Projekts.



Über SAINT-GOBAIN



Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Materialien und Lösungen für die Märkte Bau, Mobilität, Gesundheit und andere industrielle Anwendungen. Sie entstehen in einem kontinuierlichen Innovationsprozess und sind überall in unseren Lebensräumen und in unserem Alltag zu finden. Sie sorgen für Komfort, Leistung und Sicherheit und stellen sich gleichzeitig den Herausforderungen des nachhaltigen Bauens, der Ressourceneffizienz und des Kampfes gegen den Klimawandel. Diese Strategie des verantwortungsvollen Wachstums orientiert sich an Saint-Gobains Purpose „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“, dem gemeinsamen Bestreben aller Saint-Gobain Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeden Tag so zu handeln, dass die Welt zu einem schöneren und nachhaltigeren Ort zum Leben wird.



38,1 Milliarden Euro Umsatz in 2020

Mehr als 167.000 Mitarbeiter, in 70 Ländern vertreten

Hat sich verpflichtet, bis 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen



