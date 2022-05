Stellenangebot Position:

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst Region:

Niedersachsen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Georgsmarienhütte (bei Osnabrück) einen Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst.



Ihr Aufgabengebiet umfasst den Vertrieb von Fenster und Türen im Händler- und Objektbereich.



Ihr Profil:

- Produkt- und Branchenkenntnisse

- technisches und kaufmännisches Verständnis

- Freude am Umgang mit Kunden

- zielorientierte und eigenständige Arbeitsweise



Wir bieten Ihnen:

- einen sicheren und ganzjährigen Arbeitsplatz

- diverse freiwillige Sozialleistungen

- angemessene Vergütung

- einen Firmenwagen mit Privatnutzung

- ein motiviertes und offenes Team



Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Unternehmensprofil: Die MB Fensterfabriken setzen sich zusammen aus der MB Fenster und Türen GmbH in Georgsmarienhütte und der M.B. Fenstertechnik GmbH & Co.KG in Gransee (bei Berlin). Zusammen beschäftigen wir derzeit knapp 110 Mitarbeiter.



Unsere Kompetenzen sind häufig gerade dann gefordert, wenn die technischen

Anforderungen an Fenster, Türen und Lüftungen besonders ausgeprägt sind.



Zu unserem Aufgabenspektrum gehört die Fertigung, Lieferung und Montagen von:



• Fenstern und Türen

• Haustüren

• Sonderelementen

• Hebeschiebetüren

• Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK)

• Faltelementen

• Panik/Fluchttüren etc.





Kontaktadresse: MB Fenster und Türen GmbH Frau Michaela Hecht Hamburger Straße 10 49124 Georgsmarienhütte Telefon: 05401-33918-114 e-Mail: michaela.hecht@mb-fensterfabriken.com Internet: www.mb-fensterfabriken.com