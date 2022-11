Montageanleitung: Hannoband-3E Easy (11/07/2022 09:15:58 AM) Das "Band für alle Fälle" richtig anbringen



Das neue Hannoband-3E Easy dichtet Fugen rund ums Fenster schnell, einfach und normgerecht ab. Weil das Band des Dicht- und Dämmspezialisten Hanno sowohl MF1- als auch MF2-Anforderungen entspricht, eignet es sich für ein breites Einsatzspektrum. Zudem sparen Verarbeiter Zeit und Kosten: Durch die verschiedenen Bandbreiten und -stärken lassen sich unterschiedlichste Fugenbreiten (MF1: 5 bis 35 Millimeter, MF2: 5 bis 40 Millimeter) und Fensterprofilstärken abdichten und Lagerkosten reduzieren. Dank seiner neutralen Laufrichtung lässt sich das selbstklebende Band schnell, einfach und richtungsunabhängig verarbeiten – wie folgende Schritt-für-Schritt Anleitung zeigt.





Schritt 1: Vorbereitung



Die Fugenbreite zwischen Rahmen und Fensteröffnung zunächst messen. Vergewissern Sie sich, dass die Untergründe und Pressflächen eben sind und entfernen Sie gegebenenfalls Verunreinigungen wie Mörtelreste. Die Vorgaben für die Fugenbreiten dürfen auch bei Unebenheiten nicht über- und unterschritten werden. Die Fugenflanken sollten weitgehend parallel verlaufen, gegebenenfalls sind diese glatt zu streichen und zu reprofilieren. Die ersten drei Zentimeter der Rolle abschneiden und den Abdeckstreifen entfernen.





Schritt 2: Das Band anbringen



Verarbeiten Sie das Fugendichtband zügig. Umgebungs- und Materialtemperatur und das Alter des Bandes wirken sich auf das Aufgehverhalten aus – je kühler die Temperatur, desto langsamer die Ausbreitung. Das selbstklebende Band mit der gemessenen Fugenbreite auf den Rahmen kleben und andrücken. An den Ecken muss das Band um die gemessene Fugenbreite überstehen.









Schritt 3: Ausbildung der Abdichtung in den Ecken



Stoßen Sie die Bänder im Eckbereich mit leichtem Druck aneinander, um eine lückenlose Abdichtung sicherzustellen. Der Überstand der durchgehenden Bänder sollte der gemessenen Fugenbreite entsprechen (siehe Schritt 2). Das vertikal laufende Band wird mit leichter Materialzugabe sauber rechtwinklig abgeschnitten und gestoßen. Da die Ecken zur Abdichtung vollständig ausgefüllt sein müssen, darf das Band unter keinen Umständen um die Ecke gelegt werden. Schneiden Sie die Bänder im Eckbereich in Form des Fensterbankanschlussprofils mit einem Cuttermesser zu.





Schritt 4: Ausrichten, montieren und fixieren





Richten Sie den Rahmen aus und kippen Sie ihn vorsichtig in die Fensteröffnung. Anschließend fixieren und das Fenster einsetzen.



Weitere Infos und das Montagevideo unter www.hanno.com/multifunktionsbaender/hannoband-3e-easy