Stellenangebot Position:

Bauleiter/in (m/w/d) Region:

Nordrhein-Westfalen Klassifizierung:

Montage Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ihre Aufgaben Technische Aufmaße, Planung von Bauvorhaben, Technische Beurteilung und Auswertung der an der Baustelle ermittelten Fakten

Angebotskalkulation

Überwachung der Montagequalität und des Baufortschritts

Einhaltung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen und Erledigungen innerhalb von Fristen/Bauzeiten

Betreuung und Steuerung handwerklichen Mitarbeitern und Nachunternehmern

Nachkalkulation und Nachtragsmanagement

Durchführen von Abnahmen Ihr Profil Abgeschlossene Ausbildung als Glaser (m/w/d), Fensterbauer (m/w/d), Metallbauer (m/w/d) oder vergleichbar

Weiterbildung zum Meister/in oder Techniker/in wünschenswert

Branchenkenntnis im Bereich Fensterbau von Vorteil

Kenntnisse im Bereich der Montagerichtlinien nach VOB

Hohes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein

Lernbereitschaft und Freude am Arbeiten im Team Unternehmensprofil: Die Win-Tec GmbH ist ein deutschlandweit tätiges Fensterbauunternehmen mit eigener Produktion. Wir sind spezialisiert auf das Objektgeschäft der Wohnungswirtschaft mit Baugrößenordnungen von 100 bis 1.000 Fenstereinheiten. Unsere Leistung umfasst das gesamte Spektrum des Fensterbaus. Wir sind Mitglied der Fischbach Gruppe.



Wir bieten Hervorragende Entwicklungschancen basierend auf Ihren Stärken

Flache Hierarchiestrukturen und schnelle Kommunikationswege

Ein spannendes Arbeitsumfeld

Gute Zukunftsperspektiven in einem innovativen Team

Betriebliche Altersvorsorge Kontaktadresse: Win-Tec GmbH Frau Melanie Schmidt Im Erlengrund 11 46149 Oberhausen Telefon: e-Mail: m.schmidt@win-tec-gmbh.de