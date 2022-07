Ein halbes Jahrhundert Partnerschaft: Brinkmann Fensterbau und Kömmerling (07/12/2022 04:41:12 PM) Für fünfzig Jahre Partnerschaft mit ihrer Marke Kömmerling bedankte sich die profine Group aktuell bei der Brinkmann Fensterbau GmbH aus Werlte im Emsland.



Mit einem umfangreichen Produktsortiment aus Fenstern, Haustüren, Schiebetüren, Rollläden, Insektenschutz und Fensterdeko beliefert der Fachbetrieb private und gewerbliche Bauherren und Sanierer im regionalen Umkreis.



Seit drei Generationen setzt die Firma Brinkmann bei Fenstern und Türen dabei auf die Profile der Traditionsmarke Kömmerling und ist seit vielen Jahren Mitglied der Marktgemeinschaft Kömmerling Fensterprofis. Aktuell verarbeitet der Fachbetrieb das Mitteldichtungssystem mit 88 Millimetern Bautiefe.



„Fensterbau bedeutet Maßarbeit. Hier profitieren unsere Kunden davon, dass wir selbst produzieren. Und unser hauseigener Service und Reparaturdienst ist zuverlässig und rasch zur Stelle, falls man ihn einmal brauchen sollte“, beschreibt Geschäftsführer Heinz Brinkmann seinen Qualitäts- und Dienstleistungsgedanken.



Zum Anlass des Partnerschaftsjubiläums hatte der Firmenchef die Belegschaft zu einem Grillfest mit kleinem Umtrunk auf das Werksgelände eingeladen. Dort gab er auch die Erweiterung der Geschäftsführung durch den Mitarbeiter Jörg Tegeder bekannt.













Am 8. Juli 2022 bedankte sich profine für fünfzig Jahre Partnerschaft bei der Brinkmann Fensterbau GmbH in Werlte.



Von links nach rechts: Frank Eigenrauch (Verkaufsleitung profine), Heinz Brinkmann, Karin Brinkmann, Sascha Tiemann (Gebietsverkaufsleiter profine).

„Wir sind dankbar und stolz darauf, seit einem halben Jahrhundert Partner eines Fachbetriebes zu sein, der handwerkliche Kompetenz, Tradition und Kundenorientierung auf das Beste miteinander verbindet“, so Frank Eigenrauch, Verkaufsleitung Deutschland der profine GmbH, bei der Übergabe der Jubiläumsurkunde in Werlte.



Mehr Infos zu Brinkmann Fensterbau unter:

https://www.tuer-fenster.de/