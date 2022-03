Kundenprogramm heroal partner+ (03/01/2022 02:50:53 PM) Individuelle Marketing-, Recruiting- und Weiterbildungsangebote für Fachpartner



Mit heroal partner+ bietet das Aluminium-Systemhaus seit Februar 2022 ein Kundenprogramm an, um die Sichtbarkeit der Fachpartner an allen Kontaktpunkten mit potenziellen Kunden und Bewerbern zu erhöhen und die einfache Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter zu ermöglichen. Das Kundenprogramm besteht aus den drei Bausteinen Marketing, Personalgewinnung und Weiterbildung, aus denen Fachpartner individuell Maßnahmen wählen können, bei deren Umsetzung sie von heroal finanziell und operativ unterstützt werden.



Das Kundenprogramm heroal partner+ gilt für alle Neu- und Bestandskunden von heroal und ersetzt das bisherige Partner-Marketing Angebot. Teilnehmende Fachpartner erhalten zum 1. März eines Kalenderjahres bzw. mit Beginn der Geschäftsbeziehungen (bei Neukunden) ihr persönliches heroal partner+ Budget. Das individuelle Budget wird für jedes Programmjahr neu berechnet und aktualisiert anhand des heroal partner+ Index, der verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Umsatz und Wachstumsvoraussetzungen berücksichtigt und für die Aktivitäten aus der Broschüre des







Mit dem neuen Kundenprogramm heroal partner+ unterstützt heroal seine Kunden in den Bereichen Marketing, Personalgewinnung und Weiterbildung. © heroal

Kundenprogramms eingesetzt werden kann. Hat ein Fachpartner kein Budget erhalten oder ist dieses bereits aufgebraucht, kann das Angebot dennoch in Anspruch genommen werden. Die Abrechnung erfolgt dann per Rechnung.



Marketingaktivitäten für mehr Sichtbarkeit bei Endkunden, Händlern und Architekten

Für Fachpartner im Endkundengeschäft ist es essenziell, bei privaten Bauherren und Sanierern sichtbar zu sein und sie im Beratungsgespräch zu überzeugen. Größere Betriebe, deren Kunden Händler sind, möchten diese ebenso überzeugen und langfristig an sich binden. Und auch für Unternehmen im Objektgeschäft ist es wichtig, frühzeitig bei Investoren, Bauherren, Architekten und Fachplanern präsent zu sein. Im Rahmen des ersten heroal partner+ Bausteins, dem Marketing, bietet heroal daher zahlreiche Marketingaktivitäten an, die Interesse bei Kunden wecken oder im Verkaufsgespräch unterstützend genutzt werden können. Dazu zählen zum Beispiel lokal ausgespielte Online Marketing Kampagnen, Newsletter, Printanzeigen, Baustellen Banner oder Fahrzeug-Folierungen. Auch Broschüren, Online-Konfiguratoren zur Integration in die eigene Website oder Exponate für Veranstaltungen und Ausstellungsräume sind möglich. Darüber hinaus können auch individuelle Werbemittel realisiert werden.



Recruitingaktivitäten zur Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften

Die Gewinnung qualifizierter Fach- und Nachwuchskräfte stellt viele Betriebe vor große Herausforderungen. Mit dem zweiten Baustein von heroal partner+, dem Recruiting, unterstützt heroal seine Fachpartner mit verschiedenen Online Recruiting-Paketen bei der Personalgewinnung. Die Pakete umfassen die Bewerbung von Stellenausschreibungen auf relevanten Jobportalen sowie in den sozialen Medien, mithilfe derer potenzielle Berufserfahrene oder Auszubildende in der Region des Fachpartners zielgerichtet angesprochen werden. Das Online Recruiting-Paket ist in den drei Paketgrößen S, M und L verfügbar, wobei sich die Pakete hinsichtlich der enthaltenen Jobportale und Social-Media-Kanäle unterscheiden.



Schulungsangebot der heroal Academy für zielgerichteten Wissensaufbau

Die heroal Academy bietet ein vielfältiges Angebot an Seminaren, E-Learnings und Praxis-Workshops. Als dritter Baustein von heroal partner+ erhalten Fachpartner so die Möglichkeit, das eigene Team fortzubilden. Die Weiterbildungsangebote sind auf die konkreten Anforderungen der Branche sowie auf den Betrieb des Fachpartners selbst ausgerichtet. Der Schulungskatalog der heroal Academy enthält neben Produktschulungen auch systemübergreifende Seminare, bei denen Fachwissen auf- und ausgebaut wird (zum Beispiel zu Themen wie Baurecht oder Brandschutz). Daneben beinhaltet das Angebot auch Weiterbildungen für den Einsatz von Software wie LogiKal oder EOS. Auch individuelle Schulungen sind auf Anfrage möglich.



Sie sind heroal Kunden und haben Interesse an heroal partner+? Dann wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner aus dem Außendienst. Weitere Informationen finden Interessierte außerdem unter www.heroal.de/partner+.