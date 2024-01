CLIMAplusSECURIT Jubiläum (01/24/2024 02:56:40 PM) 40 Jahre CLIMAplusSECURIT – eine Ära der Innovation und Partnerschaft



Gebündelte Kompetenz, Leidenschaft und Zusammenarbeit – und das seit über 40 Jahren. 2024 feiert CLIMAplusSECURIT (CSP), das Partnernetzwerk von Saint-Gobain Glass, sein Jubiläum unter dem Motto "Wir denken Glas neu".



Seit der Gründung 1983 hat sich CSP als eines der größten Expertennetzwerke für Flachglas-Erzeugnisse in Europa etabliert. Mehr als 50 Glasverarbeiter bündeln heute in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Saint-Gobain Glass Deutschland ihr Know-how und realisieren komplexe Glaslösungen an und in Gebäuden. Dazu gehört die ganze Palette an Wärme-, Schall- und Sonnenschutz-Anwendungen sowie Sicherheits- und Designglas.



Netzwerk stärkt individuelle Kompetenzen

Die Mitglieder im CLIMAplusSECURIT Netzwerk profitieren seit vier Jahrzehnten vom partnerschaftlichen Miteinander frei nach dem Leitsatz: "Stärke durch Partnerschaft statt Konkurrenz". Dazu kommt die Unterstützung des starken Partners Saint-Gobain Glass in Fragen zu technischen Normen und Zertifizierungen, bei Service und Marketing und in der Produktentwicklung.



Die Ursprünge des Expertennetzwerks liegen in dem Zusammenschluss einiger Isolierglashersteller als CLIMALIT-Partner und der später entstandenen Gruppe der SECURIT-STADIP-Partner. Beide Partnerschaften basierten auf der Lizenzierung spezifischer Produkte. 2007 folgte auf Initiative der beiden Gruppen der Zusammenschluss. Das bei der Vereinigung formulierte Ziel, die Qualität und Vermarktung der gemeinsamen Glasprodukte sicherzustellen und kompetent bei der Lösung von Isolierglas- bzw. Sicherheitsglasfragen zu beraten und zu unterstützen, ist auch heute noch aktuell, sagt Pascal Decker, Vorsitzender der Geschäftsführung der Saint-Gobain Glass Deutschland.



Bei der Vernetzung und gemeinsamen Vermarktung entwickelt sich CSP stets weiter. Zehn Jahre nach dem Startschuss startete das Netzwerk eine tierische Markenkampagne abseits der üblichen Pfade. Ein Bär demonstrierte beispielsweise wie "UNGEHEUERSTARK" Sicherheitsglas ist. Eine außergewöhnliche Kampagne mit Wiedererkennungswert. Ein Jahr später folgte zum 35-jährigen Bestehen eine Neugestaltung des Logos. Im gemeinsamen Inspirations- und Imagemagazin "glasklar" stellen die Flachglas-Experten ihre innovativen Projekte vor. Dazu kommen der jährliche Glaskalender, das praktische Nachschlagewerk rund um Bauglas und der Glas Truck, der Glas vor Ort anhand zahlreicher Funktionsdisplays erlebbar macht. CSP setzt auf innovative und interaktive Wege, um Kunden und Partner gleichermaßen zu inspirieren und zu informieren. Ebenso finden regelmäßige Verkäuferschulungen statt, in diesem Jahr in Präsenz in Hamburg, Dresden, Linz und Mannheim. Referenten aus dem Hause Saint-Gobain vermitteln wertvolles Know-how zu aktuellen Themen. Der persönliche Austausch hat dabei einen hohen Stellenwert. Das Bindeglied zwischen dem Lizenzgeber und den Lizenznehmern bildet der CLIMAplusSECURIT Arbeitskreis. Seine Mitglieder entscheiden in regelmäßigen Sitzungen über gemeinsame Maßnahmen und Ziele und verfolgen die Umsetzung. Das Netzwerk reagiert so flexibel und unmittelbar auf Veränderungen am Markt.







Glas neu denken

Das 40. Jubiläum ist aber nicht nur Anlass für einen Rückblick auf bedeutende Errungenschaften, sondern auch für einen Ausblick auf künftige Ziele. Hier spielen Digitalisierung und vor allem Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Im April wird das Jubiläum von CLIMAplusSECURIT auf der Jahrestagung in der Städteregion Aachen gefeiert. Der Festakt wie auch alle weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr stehen unter dem gemeinsamen Claim "Wir denken Glas neu" – und das gilt für das traditionsreiche Netzwerk seit mehr als 40 Jahren.



Interessante Einblicke und Wissenswertes zum Netzwerks und was die Flachglas-Experten seit den frühen 80er Jahren geschaffen haben gibt zudem der aktuelle LinkedIn-Kanal (https://www.linkedin.com/company/climaplussecurit-die-flachglas-experten/)







