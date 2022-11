Stellenangebot Position:

Produktentwickler/in / Konstrukteur/in (m/w/x) Region:

Rheinland-Pfalz Klassifizierung:

Technik/Ingenieurwesen Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ihre Aufgaben:

Konstruktion & Entwicklung von neuen Produkten

Produkt-Integration von Systemlieferanten

Begleitung von Produktprüfungen

Technische Dokumentation; Stammdaten, Zeichnungen, Regeln, Prüfzeugnisse

Sie erstellen technische Unterlagen und unterstützen die technische Auftragserfassung

Pflege des bestehenden Sortiments

Zusammenarbeit mit Lieferanten und Prüfinstituten

Enge Zusammenarbeit mit Kunden und internen Abteilungen

Unterstützung bei internen wie externen Veranstaltungen

Umsetzen von Projekten vor dem Hintergrund der Lean- Methoden und -Prinzipien



Was wir uns von Ihnen wünschen:

Qualifikation als Schreiner oder Weiterqualifizierung (z.B. Meister, Techniker oder Studium in den Bereichen Holz-, Metall-, oder Kunststofftechnik)

Gute Kenntnisse im Um­gang mit Auto-CAD & Excel

Strukturiertes Denken, organisatorisches Talent und gute Kommunikationsfähigkeit

Eigenständige und zielorientierte Arbeitsweise, ein hohes Verantwortungsbewusstsein

Sehr gute Auffassungsgabe und Verständnis für technische Zusammenhänge

Teamplayer mit hoher Eigeninitiative sowie Lust, innovative Ideen zu entwickeln und diese eigenständig voranzutreiben

Kenntnisse im Bereich Fenster, Türen erforderlich

Vorerfahrung in der Lean-Methodik und im Umgang mit Lean-Prinzipien

Wir bieten

Sie arbeiten mit viel Abwechslung und Freiheiten, die Handlungsspielraum für Ihre Ideen und Kreativität geben.

Work-Life-Balance inklusive!

Sie erwartet ein attraktives Gehaltspaket, welches Ihre Berufserfahrung und Fähigkeiten anerkennt.

Ein frischer Obstkorb in der Teamküche sorgt für Vitamine und gute Laune, kostenfreier Kaffee & Tee für den nötigen Energieschub

Sie erhalten monatlich steuerfreie Zuwendungen

Es besteht die Möglichkeit zur steuerlichen Förderung von Diensträdern

Zukunft bedeutet nach unserem Verständnis Sicherheit. Und das bietet Ihnen IDEAL. Das Unternehmen wird bereits in der 2. Generation inhabergeführt und es wird jährlich in den Ausbau der Produktion investiert.

Teamarbeit ist bei IDEAL an der Tagesordnung. Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre, in der jeder dem anderen weiterhilft. Auch unsere Führungskräfte haben immer ein offenes Ohr und sind für Sie da, wenn es darauf ankommt.



Unternehmensprofil: Die IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH produziert an zwei Standorten in Rheinland-Pfalz mit 320 engagierten Mitarbeitern Qualitäts-Fenster und Türen nach Maß. Mit einer klaren Vorstellung von Fenstern, die mit innovativer Technik faszinieren und mit herausragenden Designs begeistern, hat sich das Familienunternehmen zu einem der innovativsten Fensterbauer und zu einem anerkannten Branchenführer entwickelt.



Für unser schnell wachsendes Team suchen wir ab sofort am Standort Wittlich-Wengerohr einen/eine:



Produktentwickler/in / Konstrukteur/in (m/w/x)

in Vollzeit



Kontaktadresse: IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH Frau Sarah Otto Zum Rachtiger Wald 1 54516 Wittlich Telefon: e-Mail: bewerbung@ideal-fensterbau.de