3in1-Produkte für den Zimmerer (12/01/2021 07:00:00 AM) Wirtschaftliche und leistungsstarke Allrounder für den Profi



Zu den modernen Remmers-Anstrichsystemen für den Handwerksprofi zählen verschiedene leistungsfähige 3in1-Produkte mit exzellenten Verarbeitungseigenschaften. Die Allrounder sind vielseitig einsetzbar und in der Verarbeitung besonders wirtschaftlich.



Der wasserbasierte Aqua VL-66/sm-Venti-Lack ist beispielhaft für das erweiterte Leistungsspektrum dieser innovativen Beschichtungen: Er ist zugleich Isoliergrundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung. Das Eintopf-Beschichtungssystem ist nach zwei Stunden staubtrocken und nach weiteren vier Stunden überarbeitbar. Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 verfügt über eine ausgeprägte Isolierwirkung und eignet sich für alle hochwertigen Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich: beispielsweise für Fenster und Türen, Profilbretter, Carports oder Vertäfelungen.



Die wasserbasierte Wetterschutz-Farbe Aqua OWF-68/tm [eco] ist eine Deckfarbe, die auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. Das emissionsarme, blockfeste und tuchmatte Produkt besticht zudem durch seinen guten Verlauf. Es ist atmungsaktiv sowie wetter- und UV-beständig und entspricht der DIN 71/3 „Migration bestimmter Elemente“. Dies ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich.



Mit seiner kurzen Verarbeitungsdauer punktet auch die 3in1 Holzschutz-Lasur Aqua HSL-35/m. Die im Markt einzigartige, wasserbasierte Lasur zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Produkten durch wesentlich verlängerte Renovierungsintervalle aus. Durch ihren erhöhten Festkörperanteil und den integrierten Filmschutz gegen Schimmel und Algen schützt die atmungsaktive, tief eindringende Lasur das Holz zuverlässig und dauerhaft gegen Witterungseinflüsse und Wespenfraß. Das Eintopf-Beschichtungssystem ist in verschiedenen Farbtönen im Glanzgrad matt erhältlich.



Auch die Profi-Holzschutz-Lasur HSL-30 ist Imprägnierung, Grundierung und Lasur in einem. Dabei sorgt sie für brillante Farbtöne und ist schon nach zwölf Stunden überarbeitbar.



Weitere Informationen erhalten Sie unter remmers.com/de/3in1.









Remmers Aqua VL-66/sm kommt vorwiegend zum Einsatz bei Profilbrettern, Carports und Dachuntersichten.

Bildquelle: Remmers, Löningen





Die wasserbasierte Wetterschutz-Farbe Aqua OWF-68/tm [eco] wird vorwiegend bei begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen eingesetzt.

Bildquelle: Remmers, Löningen





Durch den Einsatz der 3in1 Holzschutz-Lasur HSL-35/m können Renovierungsintervalle verlängert werden.

Bildquelle: Remmers, Löningen