Als Partner des Handwerks teilt TS-Aluminium regelmäßig sein Fachwissen rund um die Themen Sommergarten-, Wintergarten- und Terrassendachbau. So auch im Januar und Februar 2023. Der führende Profil-Hersteller veranstaltet an acht Terminen Seminare in Großefehn und Burgstädt – jeweils zugeschnitten auf die Anforderungen von Planern beziehungsweise Monteuren.



Das Seminar für Planer umfasst Grundlagen zur Planung von Sommergärten, Wintergärten und Terrassendächern, inklusive hilfreicher Tools wie dem Online-Konfigurator und der Konstruktionssoftware WiGaCAD. Neben der Schneelastermittlung und Profilauswahl erfahren Planer alles Wichtige über unter anderem Befestigungstechniken und thermische Einschnitte. Der Workshop für Montage-Teams vermittelt kompaktes Wissen zum fachgerechten Bau der Profil-Konstruktionen. Dabei kombiniert TS-Aluminium theoretische Grundlagen in Statik, Lüftung und Wärmeschutz mit der Montage in der Praxis.



Teilnahmegebühr: 98 Euro zzgl. MwSt.

Anmeldung unter www.ts-alu.de/servicebereich/ts-seminare.html





Die Seminar-Termine



TS Seminar Planung 2023 für Wintergärten, Sommergärten und Terrassendächer

Donnerstag, den 12.01.2023 in Großefehn

Donnerstag, den 19.01.2023 in Großefehn

Dienstag, den 21.02.2023 in Burgstädt

Donnerstag, den 23.02.2023 in Burgstädt



TS Seminar Montage 2022 für Wintergärten, Sommergärten und Terrassendächer

Freitag, den 13.01.2023 in Großefehn

Freitag, den 20.01.2023 in Großefehn

Mittwoch, den 22.02.2023 in Burgstädt

Freitag, den 24.02.2023 in Burgstädt