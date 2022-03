Weltneuheit Tricoat-Evo (03/16/2022 10:01:50 AM) MACOs Premium-Oberfläche mit selbstheilender Wirkung



Der branchenweit einzigartige „MACO-Evo-Effekt“ ist das Geheimnis von Tricoat-Evo, der Evolution in der Oberflächentechnik zum Schutz von Beschlägen für extreme Einsatzgebiete.



Gebäude in Küstennähe oder Regionen mit hoher Schadstoffbelastung – Beschläge kommen in Fenstern und Türen auf der ganzen Welt zum Einsatz und müssen unterschiedlichsten Umwelteinflüssen und klimatischen Bedingungen trotzen. Für höchste Beanspruchung hat MACO Tricoat-Evo entwickelt: Die High-Tech-Veredelung vereint außergewöhnliche Produkteigenschaften mit dem „MACO-Evo-Effekt“ sowie einem ökologischen Produktionsprozess.



Tricoat-Evo – dreimal härter als Stahl

Tricoat-Evo ergänzt das MACO-Sortiment um eine Premium-Oberfläche, die trotz ihrer eleganten Anmutung ein wahres Kraftpaket ist. Vier Schichten, davon eine Duplexschicht mit 500 bis 600 HV nach Vickers, leisten an Reibstellen großartigen Schutz. Das macht Tricoat-Evo dreimal härter als Stahl und bewirkt eine extrem hohe Abriebbeständigkeit. Das Mehrschichtsystem verhindert zudem, dass sich Rost durchfressen kann und schützt besonders Beschläge, die in rauen Gebieten wie z. B. in Küstenregionen, Lebensmittel- und Tierzuchtbetrieben oder säurehaltigen Hölzern zum Einsatz kommen. Dies bestätigt MACO mit 15 Jahren Oberflächengarantie.



Der MACO-Evo-Effekt

Einzigartig wird das innovative Oberflächenfinish durch die Deckschicht: Die tribologische Versiegelung mit Nanokapseln, die auch bei Silverlook-Evo zum Einsatz kommt, sorgt für Selbstschmierung und Selbstheilung der Oberfläche. Die Kapseln fungieren dabei als Speicher für Schmierstoffe und korrosionshemmende Schutzsubstanzen. Wird die Oberfläche beschädigt, treten diese Stoffe aus und füllen die Kratzer wieder auf. „Diese Versiegelung ist branchenweit einzigartig und exklusiv nur bei MACO erhältlich“, freut sich Michael Weigand, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing.







©MACO

Härter als Stahl, aber geschmeidig und leichtgängig: Tricoat-Evo ist die Evolution in der Oberflächentechnik und branchenweit einzigartig. Die tribologische Versiegelung hat selbstheilende Wirkung.











©MACO

Die Premium-Oberfläche Tricoat-Evo ist für das gesamte MACO-Produktsortiment verfügbar. Durch die geringe Schichtstärke und die neue Selbstschmierung sind die Beschläge zudem viel leichtgängiger als bisher. Die hochwertige Edelstahloptik bringt designtechnisch neue Differenzierungsmöglichkeiten für Verarbeiter ins Spiel.



Im Zeichen von Umwelt & Nachhaltigkeit

MACO stellt Tricoat-Evo für das gesamte Produktsortiment zur Verfügung. Die Premium-Oberfläche wird nicht nur der Produktqualität, sondern auch den neuesten gesetzlichen Anforderungen in Umweltschutz und Nachhaltigkeit gerecht: Das Verfahren zeichnet sich durch niedrige Einbrenntemperaturen und damit geringeren Energiebedarf aus. Die umweltfreundliche Abwasseraufbereitung, mit der sich 97 Prozent des entstandenen Abwassers in den Produktionsprozess rückführen lassen, sowie die Reduktion des anfallenden und zu entsorgenden Dünnschlamms um rund 50 Prozent sind sichtbare Belege des Anspruchs, eine fortschrittliche, ökologische Oberflächentechnologie zu entwickeln.







Über Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO)

MACO, gegründet 1947, ist einer der Weltmarktführer für Fenster-, Tür- sowie Schiebetürbeschläge. Das Familienunternehmen ist bekannt als Innovationstreiber und Hersteller mit Weitblick, das für disruptive Lösungen in der Branche sorgt. 2018 hat MACO mit der Eröffnung seines Forschungs- und Innovationszentrums am Hauptsitz in Salzburg die vielfältigen Möglichkeiten für innovatives Arbeiten nochmals verstärkt. Mit Übernahme der deutschen HAUTAU GmbH hat MACO seine starke Position bei großen Schiebesystemen und Fensterautomation weiter ausgebaut.

Neben Salzburg betreibt MACO fünf weitere Produktionswerke: in Mauterndorf und Trieben (A), in Helpsen (D), ein Montagewerk in Kaluga (RU) und eines in Gliwice (PL). Hinzu kommen 14 Niederlassungen weltweit. Insgesamt beschäftigt der Beschlägehersteller mehr als 2.600 Mitarbeiter, die einen Exportanteil von 96 Prozent in 40 Länder sichern.