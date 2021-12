KÖMMERLING bis 2024 auf dem Trikot (11/22/2021 04:01:27 PM) Die profine GmbH bleibt mit ihrer Marke KÖMMERLING bis 2024 auf der Mainzer Trikotbrust. Der Systemgeber hat den Vertrag als Haupt- und Trikotsponsor beim Fußball-Bundesligisten frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.



Die Marke KÖMMERLING findet sich bereits seit 2015 auf den Trikots der 05ER. Es ist damit das längste Engagement eines Partners als Haupt- und Trikotsponsor in der Geschichte des professionellen Fußballs bei Mainz 05.



Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der profine GmbH, sagt: „Unsere Zusammenarbeit mit Mainz 05 ist ein ganz wichtiger Baustein in der Strategie unserer Marke Kömmerling und bis dato ausgesprochen erfolgreich. Auch der Zuspruch unserer Partnerbetriebe zu diesem Endkundenmarketing ist sehr positiv. Wie Mainz 05 steht Kömmerling für Nachhaltigkeit, ebenso verbinden uns Werte wie Verantwortung, Authentizität und Teamgeist. Mit der Kömmerling Better World Stiftung unterstützen wir den Verein überdies bei der `Mission Klimaverteidiger`, denn Klimaschutz und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen zählen auch zu unserem Selbstverständnis. In Summe ist unsere gelebte Markenpartnerschaft eine Erfolgsgeschichte, auf die alle Beteiligten stolz sein können und die wir sehr gerne noch gemeinsam weiterschreiben.“



Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der profine GmbH (Mitte), und Dr. Jan Lehmann, Kaufmännischer Vorstand des 1. FSV Mainz 05 (links), verkündeten die Verlängerung des Sponsoringvertrages bis 2024. Rechts: Bo Svensson, Cheftrainer von Mainz 05.



Foto: 1. FSV Mainz 05 Dr. Jan Lehmann, Kaufmännischer Vorstand des 1. FSV Mainz 05, ergänzt: „Die Kooperation mit Kömmerling ist eine besonders erfolgreiche und lebendige Partnerschaft. Wir entwickeln unsere gemeinsame Geschichte zusammen mit unserem Vermarktungspartner Infront dabei inhaltlich kontinuierlich weiter. Beide Unternehmen stehen für gemeinsame Werte wie soziale und ökologische Verantwortung, Authentizität und Teamgeist. Wir standen beide auch in schwierigen Zeiten und unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen zu dieser Partnerschaft und haben dabei auch die Herausforderungen der Corona-Krise partnerschaftlich gemeistert.“





Über profine:

Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, KÖMMERLING und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter.