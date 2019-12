Stellenangebot Position:

Arbeitsvorbereitung Techniker, Schreiner-/ Tischlermeister (m/w) Region:

Hessen Klassifizierung:

Technik/Ingenieurwesen Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Teams ( derzeit 19 Mitarbeiter ) suchen wir eine(n)



Techniker, Schreiner- / Tischlermeister (in) für die Arbeitsvorbereitung in Festeinstellung im Angestelltenverhältnis (ab sofort).



Ihre Aufgaben: Arbeitsvorbereitung, Bestellungen, Terminvereinbarungen, Absprachen mit Kunden und Mittarbeitern, Prüfung von Auftragsbestätigungen, Aufmaß, Beratung am Telefon und in unseren Ausstellungsräumen.



Ihr Profil: Abgeschlossene technische / handwerkliche Ausbildung, min. 5 Jahre Berufserfahrung, Führerschein Klasse B ( alt 3 ) sowie fundiertes Wissen am PC. (Word / Excel / Outlook)



Unser Tätigkeitsfeld besteht in der Produktion von Kunststofffenstern und Haustüren, dem Handel und der Montage dieser sowie den Verkauf und die Montage von Rollläden, Markisen, Insektenschutz, Rollladenmotoren, Plissees, Aluminiumhaustüren, Vordächern und Raffstore und Zip-Anlagen.

Kaiser Kunststoff-Fensterbau ist bereits seit mehr als 45 Jahren als Familienunternehmen am Markt etabliert. Kontaktadresse: Kaiser Kunststoff-Fensterbau Herr Stefan Kaiser Krautgartenstr. 17 d 65205 Wiesbaden Telefon: 0611-778350 Fax: 0611-7783531 e-Mail: s.kaiser@fensterbau-kaiser.de Internet: www.fensterbau-kaiser.de