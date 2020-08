Roto Frank Dachsystem-Technologie (08/05/2020 07:00:00 AM) Gesundheit, Sicherheit und Service: Roto startet mit drei Sommer-Highlights durch



"Just Clean": Keimfreier Dachfenster-Griff für gesundes, sicheres Wohnen | "Easy Charge": USB-Ladefunktion für jederzeit gesicherte Funktionalität des Außenrollladens Designo Solar Funk | Fördermittel-Service für einfachen Umgang mit Anträgen bei Renovierungen



Roto macht die Sommerzeit zur Highlight-Zeit! Der Dachfenster-Hersteller bietet seinen Profi-Kunden aus Handel und Handwerk ab sofort drei Produkt- und Service-Neuheiten, mit denen sie spürbare Mehrwerte für ihre Kunden schaffen. Mit der neuen "Just Clean"-Technologie für keimfreie Dachfenster-Griffe, der "Easy Charge"-USB-Ladefunktion für den Akku des Designo Außenrollladens Solar Funk, sowie dem exklusiven Fördermittel-Service zur einfachen Beantragung von Zuschüssen werden Gesundheit, Sicherheit und Service auf ein neues Premiumlevel gehoben.



"Unsere Kunden brauchen gute Argumente, um Projekte im Privat- und im Objektgeschäft zu gewinnen", sagt Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Roto Frank Dachsystem-Technologie. "Deswegen bieten unsere neuen Sommer-Highlights auf dem Markt bislang einzigartige Vorteile, die Profis und Privatkunden gleichermaßen voranbringen."



Schutz der Gesundheit dank Griff mit "Just Clean"-Technologie

Den Anfang macht dabei das Thema der Hygiene, das aktueller kaum sein könnte! Dabei sind die Hände ein wesentlicher Faktor, denn an ihnen sammeln sich Bakterien und Keime bei jeder Berührung von zum Beispiel dem Einkaufswagen, der Türklinke – oder dem Fenstergriff. Roto löst das mit dem neuen und auf dem Markt einzigartigen Dachfenster-Griff mit "Just Clean"-Technologie. Er verhindert mit seiner erprobten und geprüften Silberionen-Oberflächenveredelung die Vermehrung von Bakterien und Pilzen und unterstützt damit die Wohngesundheit. Sogar resistente Keime werden laut Prüfung nach ISO 22196:2011 innerhalb von 24 Stunden um 99,9 Prozent reduziert!



Mehr Infos unter: https://www.roto-dachfenster.de/just-clean-griff.html



Sicherer Betrieb bei jedem Wetter dank "Easy Charge"-Ladefunktion

Der Außenrollladen Designo Solar Funk wurde von TÜV Rheinland erst kürzlich zum Testsieger gekürt. Ab sofort







ist das überlegene Produkt noch überlegener: Als erster und bislang einziger Anbieter auf dem Markt bietet Roto nun die "Easy Charge"-USB-Ladefunktion für den Akku des Außenrollladens – und sichert damit die jederzeitige Funktionsfähigkeit selbst bei langanhaltender Dunkelheit oder Verschmutzungen des Solar-Panels! Der Außenrollladen wird einfach mit einem handelsüblichen Micro-USB-Kabel an die Steckdose angeschlossen, geladen – und ist umgehend wieder einsatzbereit.



Mehr Infos unter:

https://www.roto-dachfenster.de/produktwelt/ausstattung/ausstattung-fuer-aussen/aussenrollladen/designo-aussenrollladen.html



Lukrative Renovierungsprojekte dank Roto Fördermittel-Service

Wer Fördergelder für Renovierungsprojekte beantragen möchte, muss sich normalerweise zunächst durch ein Dickicht an Programmen von KfW, Bundesländern und Kommunen arbeiten. Der exklusive Roto Fördermittel-Service macht es jetzt ganz einfach! Profis finden mit wenigen Angaben heraus, welche Zuschüsse es für den Dachfenster-Austausch gibt, füllen die entsprechenden Unterlagen aus – und Roto organisiert den Rest! Sobald die zuständige Institution den Antrag bewilligt hat, kann es direkt mit der Renovierung losgehen.



Mehr Infos unter: https://www.roto-dachfenster.de/foerderauskunft.html



Über Roto Frank Dachsystem-Technologie

Roto Frank Dachsystem-Technologie (DST) ist eine von drei eigenständigen Divisionen innerhalb der Roto-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Mergentheim beschäftigt insgesamt rund 1.200 Mitarbeiter und gehört zu den führenden europäischen Dachfenster-Herstellern. Das Produktportfolio umfasst außerdem Dachfensterausstattung, Dachausstiege und Bodentreppen. Renommierte Auszeichnungen unterstreichen die hohe Fertigungs-, Prozess- und Sortimentsqualität. So wurden das Stammwerk in Bad Mergentheim als "Die beste Fabrik Deutschlands" prämiert und die Kunststofffenster Roto Q sowie Roto Designo R8 als Sieger in Vergleichstests des TÜV Rheinland ermittelt. Zur Roto Gruppe: Sie geht zurück auf die Gründung durch Wilhelm Frank im Jahre 1935, befindet sich auch heute noch zu 100 Prozent in Familienbesitz, erzielt mit weltweit etwa 5.000 Mitarbeitern jährlich einen Umsatz von etwa 700 Mio. Euro und hat ihren zentralen Standort in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Dort ist der Sitz der Roto Frank Holding AG sowie der beiden übrigen Divisionen Roto Frank Fenster- und Türtechnologie (FTT) und Roto Frank Professional Service (RPS).