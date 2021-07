Frische Luft ja, Insekten nein (07/21/2021 10:37:45 AM) Regelmäßiges Lüften ist nicht nur wichtig fürs Wohlbefinden, sondern auch für die Gesundheit. Wird die Feuchtigkeit aus den Wohnräumen nicht regelmäßig abgeführt, droht gesundheitsschädliche Schimmelbildung. Im Sommer kommt durch die geöffneten Fenster aber nicht nur frische Luft, auch Mücken, Fliegen und Motten nutzen geöffnete Fenster und Türen. Ein wirksamer Insektenschutz hält die ungebetenen Plagegeister fern. Welche Lösung sich individuell am besten eignet, wissen Rollladen- und Sonnenschutztechniker. Die Fachleute prüfen die Gegebenheiten vor Ort und fertigen dann einen passgenauen und dauerhaft funktionstüchtigen Insektenschutz an - für Giebelfenster im Obergeschoss ebenso wie für die Balkontür oder die Faltwand des Wintergartens. Der Insektenschutz vom Profi hält dauerhaft Ungeziefer fern, lässt aber Licht und frische Luft ins Haus. Fachbetriebe in der Nähe sind über eine Postleitzahlensuche unter www.rollladen-sonnenschutz.de schnell zu finden.





Um beim Lüften vor Mücken und Motten verschont zu bleiben, empfiehlt sich ein Insektenschutz für Fenster und Türen. Vom Fachmann auf Maß gefertigt, hält er störende Insekten fern und lässt gleichzeitig Frischluft ins Haus.



Foto: Neher/BVRS/IVRSA