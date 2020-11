Mit dem Infektionsschutzglas Prowipa langfristig auf der sicheren Seite sein (11/24/2020 12:09:37 PM) Der Schutz vor Coronaviren ist seit Anfang des Jahres das alles überragende Thema. Das gilt insbesondere für Branchen, die direkten Kundenkontakt haben. Hier sind gute Hygienekonzepte und langfristige Lösungen zum Infektionsschutz die einzige Möglichkeit, Mitarbeiter, Kunden und sich selbst zu schützen. Mit Prowipa bietet Sinsheimer Glas eine hochwertige und langlebige Lösung aus Glas an.



Ein Infektionsschutz aus Glas bietet im Vergleich zu Kunststoff eine Vielzahl an Vorteilen. So ist Glas mit seiner relativ glatten Oberfläche gut zu reinigen und insofern per se hygienisch. Auch kann Glas im Gegensatz zu transparenten Kunststoffen problemlos mit den zur Desinfektion gegen das Coronavirus geeigneten Mitteln gereinigt werden, ohne dass diese langfristig zu Beschädigungen führen. Zudem wirkt ein Infektionsschutz aus Glas besonders hochwertig und lässt einen klaren Blick zum Gesprächspartner zu.

Von Sinsheimer Glas wird das Infektionsschutzglas Prowipa in drei Ausführungen angeboten. Standard, Exklusiv und Individual. Während in den Ausführungen Standard und Exklusiv vordefinierte Größen mit und ohne Durchreiche erhältlich sind, werden in der Individualausführung Abmessungen, Befestigungssysteme und Ausschnitte auf die Bedürfnisse und Wünsche vor Ort zugeschnitten.



Damit bietet Sinsheimer Glas eine Infektionsschutzlösung für viele Bereiche an, beispielsweise für Wartebereiche, den Empfang, die Produktausgabe, aber auch für Besprechungsräume und Großraumbüros.

Weitere Informationen finden Sie ab sofort unter www.snh-glas.de.

Sinsheimer Glas Logo











Sinsheimer Glas Flyer Prowipa