Architektonisches Wohnerlebnis mit SIEGENIA: niveaugleich und mit Nullschwelle

Die Bodenschwelle ECO PASS SKY axxent setzt bei WeberHaus Akzente



Als Premiumanbieter für Fertighäuser setzt WeberHaus auf hochwertige Lösungen. Die mit dem "Deutschen Traumhauspreis in Silber" prämierte Luxusvilla im Ausstellungspark "World of Living" in Rheinau-Linx zeugt davon: Ihre außergewöhnliche Gebäudearchitektur wird durch eine exklusive Ausstattung unterstrichen, in der allein elf Hebe-Schiebe-Elemente mit Beschlagtechnik von SIEGENIA Licht und Weite in das Gebäude bringen. Für Raumkomfort sorgen insbesondere die sechs Elemente im Erdgeschoss mit der niveaugleichen Bodenschwelle ECO PASS SKY axxent.



Täglicher Mehrwert für die Bewohner

"Das Interesse an Großflächenelementen mit möglichst bodenebenem Durchgang, komfortabler Bedienung und edlem Design ist zunehmend auch bei jüngeren Bauherren ausgeprägt", berichtet Christoph Scheuring, Produktmanager PORTAL bei SIEGENIA. Diesen Erwartungen entspricht WeberHaus seit neuestem auch mit der Premiumlösung für den Durchgang von drinnen nach draußen: Die niveaugleiche Bodenschwelle ECO PASS SKY axxent senkt die Höhe der Schwelle inklusive der Laufschiene ohne jede Schräge auf 0 mm ab.



Der Zusatznutzen einer solchen Lösung für den Fertighaushersteller, der bei Großflächenelementen bereits seit mehreren Jahren auf SIEGENIA setzt, liegt auf der Hand: "Der Nutzungskomfort durch die Reduzierung des Niveauunterschieds zwischen Innen- und Außenbereich auf null generiert einen täglichen Mehrwert für die Bewohner," erläutert Daniel Eckstein, Leiter Bauplanung bei WeberHaus.



Red Dot-prämierte Lösung mit edler Optik

Für Eigenheimbesitzer ein gutes Argument ist auch das elegante Design von ECO PASS SKY axxent. Das fängt bereits bei der optischen Anpassung der Schwelle an das Rahmenmaterial an. Optisch ansprechend ist zudem die Gestaltung des Festflügels: Durch die Einsparung der Profile wird der Glasanteil so weit maximiert, dass das Glas mit der Bodenfläche abschließt. Harmonisch ist nicht zuletzt die Optik im Außenbereich. Dort setzt sich das edle Design des Gitterrosts für die Schwellenentwässerung nahtlos bis in die Entwässerungsrinne fort. Für ihre wegweisende Gestaltung wurde die Bodenschwelle deshalb mit dem renommierten Design-Award "Red Dot: Best of the Best 2020" prämiert. Auch beim Thema Sicherheit kann ECO PASS SKY axxent mit einer Einbruchhemmung bis RC3 überzeugen.



Technisch ausgereift, zeigt ECO PASS SKY axxent darüber hinaus beim Thema Bauanschluss Stärken. Zur Gewährleistung einer fachlich hochwertigen Lösung sowie zur Designgleichheit von Bodenschwelle und Entwässerungsrinne kooperiert SIEGENIA mit dem Entwässerungsspezialisten Gutjahr. Aus Sicht von Daniel Eckstein ist das ein Vorteil: "Neben der gefälligen, einheitlichen Optik ermöglichte uns das eine optimale Abstimmung des Entwässerungs- und Anschlusssystems auf die Gestaltung der Außenanlage."



Motorische Bedienung für Bedienkomfort

Die Motorisierung von Großflächenelementen und ihre Einbindung in Smart Home-Systeme wird nach Einschätzung des WeberHaus-Experten in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. "Der motorische Antrieb von Hebe-Schiebe-Türen ist aus Sicht von Bauherren ein wesentliches Feature: Große Fensterelemente sind schwer und folglich nur mit einem gewissen Kraftaufwand in Bewegung zu setzen. Während des Gleitvorgangs hingegen können sie recht schwer zu bremsen sein", erläutert Daniel Eckstein. Eines der besonders großen Elemente der Villa ließ er deshalb mit dem motorischen Antrieb DRIVE axxent HSA smart von SIEGENIA ausstatten. Das vollautomatische, teilverdeckte Antriebssystem ist optisch elegant und überzeugt durch seinen verdeckt liegenden Hebeantrieb sowie einen dezenten, flachen Bedienknopf. Das Handling ist komfortabel: Das Öffnen und Schließen des Flügels erfolgt wahlweise über den Bedienknopf, per Funkfernbedienung oder über die SIEGENIA Comfort App.





Herausgeber

SIEGENIA GRUPPE

Industriestraße 1-3

D - 57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com











Die repräsentative Luxusvilla im WeberHaus-Ausstellungspark "World of Living" besticht durch ihre außergewöhnliche Gebäudearchitektur und eine exklusive Ausstattung. Allein elf Hebe-Schiebe-Elemente sorgen dort für Licht und Weite.





Bodenebene Hebe-Schiebe-Elemente schaffen im gesamten Erdgeschoss eine gelungene Verbindung zwischen drinnen und draußen und sorgen mit ihrem edlen Design für ein hohes Maß an Raumkomfort.





Im Innenhof sorgt ein imposanter Olivenbaum für mediterranes Flair. Schwellenlose Großflächenelemente ziehen den attraktiven Blickfang wie auch das Tageslicht des Gartens in das Haus hinein.





Premiumlösung für den Durchgang von drinnen nach draußen: Die niveaugleiche Bodenschwelle ECO PASS SKY axxent senkt die Höhe der Schwelle ohne jede Schräge auf 0 mm ab und ergänzt mit ihrem hochwertigen Design das edle Gesamtbild.



Bildquelle: SIEGENIA