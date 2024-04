Fachhandelnachwuchs zu Gast im PIV (04/25/2024 02:12:06 PM) Um den Fachhandelnachwuchs im Beschlagbereich bestmöglich zu informieren, steht beim ZHH-Lehrgang Technischen Fach-kaufmann für Beschlagtechnik (m/w/d) auch immer ein Besuch beim Fach-verband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) sowie dem Prüfzentrum Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) auf dem Programm. Im Prüfzentrum begrüßte Stephan Schmidt, Geschäftsführer des FVSB und der Gütegemein-schaft Schlösser und Beschläge, heute die acht Teilnehmerinnen und Teil-nehmer des Lehrgangs und schilderte ihnen die Welt der Normen.



Anschließend führte PIV-Laborleiter Sascha Holz die Gäste durch das Prüfinsti-tut und erklärte dabei anschaulich die verschiedenen Prüfstände, und was das PIV alles leistet. Als Höhepunkt des Besuches durften die sehr interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem eigens dafür zur Verfügung ge-stellten Prüfkörper (Fenster mit RC 2-Beschlag) Einbruchsversuche unterneh-men. Trotz intensiver Bemühungen – auch unter Zuhilfenahme von Werkzeu-gen außerhalb der Norm – gelang ihnen der Einbruch nicht. Doch statt mit Enttäuschung, reiste der Nachwuchs mit viel neuem Wissen im Gepäck zurück zu seinen Ausbildungsstätten im Fachhandel.



Inhalte des Lehrgangs

Beim Lehrgang „Technischer Fachkaufmann Beschlagtechnik m/w/d (ZHH)“ bauen die Beteiligten ihr Wissen zum Thema Beschlagtechnik systematisch aus. Diese Kenntnisse kann der Nachwuchs dann später im Betrieb einsetzen und in die Beratung einfließen lassen. Zu den Lehrinhalten zählen unter anderem Fenster und Fensterbeschläge, Tür und Türbeschläge, Schlösser und Zylinder, Mechanische und elektronische Sicherheit sowie Rechts- und Güte-bestimmungen.



Insgesamt besteht der Lehrgang aus sechs einwöchigen Seminarteilen mit Vorträgen, Workshops und Abschlusstests, die auf circa 1,5 Jahre verteilt sind. Sie werden für Werksbesichtigungen von den Firmen eingeladen und vor Ort fachlich geschult. Zwischen den Seminarteilen bearbeiten die Teilnehmerin-nen und Teilnehmer Hausaufgaben mit schriftlichen Tests. Am Ende des ge-samten Lehrgangs erfolgt eine mündliche Abschlussprüfung mit deren Beste-hen die Teilnehmer das Zertifikat des ZHH-Bildungswerkes „Technischer Fach-kaufmann Beschlagtechnik m/w/d (ZHH)“ erhalten.





